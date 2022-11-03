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Doğa Rutkay'dan çok konuşulacak 'annelik' itirafı! '40 günlükken suya attım'

03.11.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Doğa Rutkay, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da programına katıldı. Çocuk yaşlarından bugünlere kadar hayat hikayesini samimi bir dille yanıtlayan Rutkay'ın verdiği cevaplar şaşırttı. Armağan Çağlayan'ın annelik üzerine sorduğu soruyla ilgili ise "Hiç mükemmel bir anne değilim" yanıtını verdi.

Doğa Rutkay'dan çok konuşulacak 'annelik' itirafı! '40 günlükken suya attım'

Bilindiği üzere sanatçı Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal ile ikiz çocuğu var. Sosyal medyada çocukları ve anneliği ile ilgili sıkça övgüler alıyor. Katıldığı Youtube programında da bu konuyla ilgili soruyla karşılaşan Doğa Rutkay mükemmel bir anne olmadığını söyleyerek anneliğini anlattı.

"ÇOCUKLARIM YERDE SÜRÜNÜR"

Doğa Rutkay, "Sosyal medyada 'Doğa hanım çok mükemmel bir annesiniz' diyorlar. 'Ne mükemmeli ya?' diyorum ben de... (gülüyor) Biz anneyiz çünkü... Zaten iyiyiz. Hiç mükemmel bir anne değilim. Çocuklarım yerde sürünür. Karda çıplak gezerler. Daha 4O günlükken suya attım. Alaçatı'nın buz gibi denizine... Hasta olacaklar dediler. Olsun bakarım dedim. Çocuklarımın atleti bile yok. Atlet bir annenin her şeyidir ya... Ben de o da yoktur yani...

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Paşa keyifleri nasıl istiyorsa öyle büyütüyorum aslında... Ben anne olmadan önce çok korkuyordum. 3 temel kuralım vardı. 4 yaşında çocuklarım... İlki uyku saati... Ne olursa olsun akşam 8'de uyuyacaklar. İkincisi teknoloji... Üçüncüsü ise çok mutlu oldukları her an orada onlarla olacağım demiştim. Bu 3 kuralımı bozmadım hala..." yanıtını verdi.

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Doğa Rutkay ayrıca neden komedyen olduğu ile ilgili de bir açıklamada bulundu. Rutkay sözlerinde, "Babamın tiyatrosu kapatıldı. Babamın seçtiği yola hayranımdır ama bir o kadar da orada olmak istemediğim için komedyen olmuşumdur. Seyirciyi güldürmeyi çok seviyorum. Anımı, çocukluğumu yaşadığım hiçbir yer kalmadı artık. Komedi izlemem. 4O yaşında hamile kaldım. İkizler karnımda... Doktor dedi ki "ne zaman işi bırakacaksın?" ifadelerine yer verdi.

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Babasının duruşuna hep hayran olduğunu söyleyen Doğa Rutkay, "Hayatımız böyle geçtiği için ben hep uzak kaldım. Farklı sokaklardan evine gelen bir adamdı... Çok hakim ve içinde olan biri olarak daha mesafeli durmaya çalıştığım bir hayat tarzı oldu o... Benim oyun arkadaşlarım Aziz Nesin, Uğur Mumcu, Can Yücel'di." dedi.


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