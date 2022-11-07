Doğa Rutkay'dan Güldür Güldür yorumu! 'Herkes kendine göre bir star' deyince...

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni'deki konuğu oyuncu Doğa Rutkay oldu. Bir süredir Güldür Güldür Show'da yer alan Doğa Rutkay'a Armağan Çağlayan 'Güldür Güldür'de herkes kendine göre bir star. Öyle bir yerde çalışmak zor mu?' diye sordu.

Doğa Rutkay "Evet herkes star" diyerek şunları söyledi:

"Tam tersi başka hiçbir yerde çalışmak istemezdim. Neden? Çünkü koca bir sorumluluğu el ele yürütüyorsun ve altından kalkıyorsun. Hiç kendini yalnız hissetmiyorsun, etrafındakiler aktör bunu biliyorsun. Birlikte mutluluğa imza atıyorsun, kimse birbirinin önüne geçmez, artistlik yapmaz. Hep birlikte çok büyük bir şey yapıyoruz."

Güldür Güldür'de her skecin bir tane gol atanı olduğunu söyleyen Doğa Rutkay "Bzide hep bir matematikle işliyor. Neden bana gülmediler demiyoruz" dedi.



