MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğa Rutkay'dan havuz pozu!

Doğa Rutkay'dan havuz pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

İki çocuk annesi Doğa Rutkay Kamal ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunuyor. Doğa Rutkay son olarak havuz pozuyla kendine dair bir paylaşım yaptı.

Doğa Rutkay'dan havuz pozu!

Havaların iyiden iyiye ısınmasıyla birlikte ünlü isimlerin Instagram hesapları deniz ve havuz fotoğraflarıyla dolup taşmaya başladı.

Hemen her gün ünlü bir ismin hesabından paylaşılmış havuz karelerine tanıklık ediyoruz. Durum böyle olunca oyuncu Doğa Rutkay Kamal da bu akıma karşı koyamadı ve hesabından havuz içerisinde çekilmiş bir karesini paylaştı.

ÜTTÜ

Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz Doğa Rutkay Kamal, bu karesine “Benim de klişe bir ‘havuz fotom’ olmalı diye düşünüyorum” notunu düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?
Hercai'nin güzeli gündeme bomba gibi düştüHercai'nin güzeli gündeme bomba gibi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Asırlık kız kardeşler: Uzun yaşamımızın sırrı 3 yemekte saklı

Asırlık kız kardeşler: Uzun yaşamımızın sırrı 3 yemekte saklı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pembe taytıyla amuda kalktı olay oldu

Pembe taytıyla amuda kalktı olay oldu

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise Ozan Güven'e sert çıktı! 'Eziksiniz...'

Tepkisiz kalmadı! 'Eziksiniz...'

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir?

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?

Ümit Erdim zayıflayınca iş bulamadı

60 kilo vermişti! Başına bela oldu

Kim Kardashian'dan sonra Kylie Jenner da paylaştı

Peş peşe paylaştılar! İşte seksi görünme sırları

Can Feda nerede çekildi? Can Feda filmi oyuncuları kimler? İşte Can Feda konusu!

Can Feda nerede çekildi? Can Feda filmi oyuncuları kimler? İşte Can Feda konusu!

Feyza Aktan ve Özcan Deniz aynı evde mi yaşıyor? Aktan'ı güldüren soru

'Özcan Bey ile aynı evde yaşadığınız doğru mu?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.