Doğa Rutkay'dan havuz pozu!

Havaların iyiden iyiye ısınmasıyla birlikte ünlü isimlerin Instagram hesapları deniz ve havuz fotoğraflarıyla dolup taşmaya başladı.

Hemen her gün ünlü bir ismin hesabından paylaşılmış havuz karelerine tanıklık ediyoruz. Durum böyle olunca oyuncu Doğa Rutkay Kamal da bu akıma karşı koyamadı ve hesabından havuz içerisinde çekilmiş bir karesini paylaştı.

Güldür Güldür adlı programda izlediğimiz Doğa Rutkay Kamal, bu karesine “Benim de klişe bir ‘havuz fotom’ olmalı diye düşünüyorum” notunu düştü.

