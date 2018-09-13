MAGAZİN

Doğa Rutkay'dan ikiz bebekleriyle paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

2014 yılında gazeteci Kerimcan Kamal ile evlenen Doğa Rutkay, ikiz bebekleriyle fotoğraf paylaştı.

Doğa Rutkay'dan ikiz bebekleriyle paylaşım

Oyuncu oğa Rutkay, Temmuz ayında ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Ünlü oyuncunun ikiz bebekleri iki aylık oldu. Bebekleri ve eşiyle çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Doğa Rutkay, "Çok şükür bebeler iki aylık oldu. Ve bugün,tabiat anne de bizimle kutlama yaptı... Rüzgarı güneşe kattı ve bize şahane bir manzara bıraktı" notunu yazdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal'ı öperken çekilen fotoğrafını da 'Seni seviyorum' notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
doğa rutkay Kerimcan Kamal

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