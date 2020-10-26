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Doğa Rutkay’dan Şevval Şahin’e destek! ‘Sunanların yerine utandım’

26.10.2020 13:51 | Son Güncelleme:
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Doğa Rutkay’dan Şevval Şahin’e destek! ‘Sunanların yerine utandım’

“İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?” sorularına yanıt veremediği için yayını terk eden Şevval Şahin magazin gündemine bomba gibi düştü. Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin’in CNN Türk’te yayınlanan “Sorgu Sual” programında yaşadığı zor anlara güzel oyuncu Doğa Rutkay’dan destek geldi.

Koronavirüs pandemisi döneminde erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partilerle bir anda gündeme gelen Şevval Şahin, katıldığı programlardaki açıklamalarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı Youtube kanalında yarı İngilizce yarı Türkçe konuşması dalga konusu olan Şahin, Türklük eleştirilerine maruz kalmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Şahin bir kez eleştiri oklarının hedefi oldu.

Son günlerin popüler ismi Şevval Şahin, Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sunduğu Sorgu Sual programına konuk oldu. Programda yaşadığı lüks hayatına yönelik sorulardan rahatsızlık duyan Şahin, sunucuların İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını ve Atatürk’ün bir sözünü söylemesini istemeleri üzerine stüdyoyu terk etmişti. Sosyal medyada sert bir şekilde eleştirilen Şevval Şahin’e Doğa Rutkay destek oldu. Olaya farklı bir açıdan bakmayı tercih eden Rutkay, programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın tavrından utandığını söyledi.

SUNUCULARI ELEŞTİRDİ

doğa rutkay

Show TV’de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programını sunan Doğa Rutkay, televizyon programcılığı açısında yaşanılan olayın rahatsız edici olduğunu ifade etti. Rutkay sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Ne manasız! Belli bilmiyor kız,küçük düşsün diye bile bile eziyorlar.Üstelik zevk alırcasına. Televizyon programcısı evinde misafir ağırlar gibi ağırlar konuğunu racon budur, aşağılamak küçük düşürmek değildir!ben izlerken,konuğa değil daha çok sunanların yerine utandım” notunu ekledi.

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