Doğa Rutkay’dan Şevval Şahin’e destek! ‘Sunanların yerine utandım’

Koronavirüs pandemisi döneminde erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partilerle bir anda gündeme gelen Şevval Şahin, katıldığı programlardaki açıklamalarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı Youtube kanalında yarı İngilizce yarı Türkçe konuşması dalga konusu olan Şahin, Türklük eleştirilerine maruz kalmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Şahin bir kez eleştiri oklarının hedefi oldu.

Son günlerin popüler ismi Şevval Şahin, Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sunduğu Sorgu Sual programına konuk oldu. Programda yaşadığı lüks hayatına yönelik sorulardan rahatsızlık duyan Şahin, sunucuların İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını ve Atatürk’ün bir sözünü söylemesini istemeleri üzerine stüdyoyu terk etmişti. Sosyal medyada sert bir şekilde eleştirilen Şevval Şahin’e Doğa Rutkay destek oldu. Olaya farklı bir açıdan bakmayı tercih eden Rutkay, programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın tavrından utandığını söyledi.