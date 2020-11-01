Doğa Rutkay’dan yürek yakan paylaşım! ‘İnsanlık ölmedi’

Show TV ekranlarına gelen Güldür Güldür Show’da oyunculuk yapan ve aynı anda Çocuktan Al Haberi programını da sunan Doğa Rutkay, İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti. Depremi yaşayan İzmir’in acısını paylaştığını belirten Rutkay’ın gönderisindeki detay takipçilerini duygulandırdı.

VANLI DEPREMZEDEDEN İZMİR YARDIMI

Katlanmış bir battaniyenin fotoğrafını paylaşan Doğa Rutkay, İzmir halkına seslendi. Güzel oyuncunun paylaşımındaki battaniyenin önünde bulunan kağıtta yazan “Van acınızı paylaşıyor, geçmiş olsun İzmir” notu dikkatleri çekti.

Doğa Rutkay gönderisinde, “İnsanlık ölmedi! Enkaz altından 28 saat sonra kurtarılan Vanlı depremzede, 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmir'e yollamış! Herkes acıyı, yası paylaşıyor. Hepimiz acılı kederliyiz. Uzakta birileri kederde, ocağına düşen ateşte yanarken, yaşamak çok zor. Acınız acımızdır İzmir. Kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabır, yarasını saranlara şifa.Gece gündüz demeden yardım eli uzatan herkesin canına sağlık Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

