Naci Görür Kahramanmaraş'taki deprem sonrası canlı yayında böyle isyan etti: 'Biz çırpındık, buraya deprem geliyor diye...'

Kahramanmaraş 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Elazığ'da da yoğun şekilde hissedildi, çok sayıda bina yıkıldı. Söz konusu depremlerle birlikte Kahramanmaraş adeta savaş alanına dönerken, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Bölgede ekiplerin zamana karşı yarışı devam ederken, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi. 3 yıl önce yaptığı konuşmasında Kahramanmaraş yöresi için önlem alınması gerektiğini vurgulayan ve 1513 tarihindeki 7.4 büyüklüğündeki depreme dikkat çeken Görür, bugünkü depremler sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bugünkü deprem yeri için dedim ki buradaki yerel yöneticiler sayın valilik, sayın belediye başkanı özenli olun dikkatli olun. Hızla bu yöreleri depreme hazırlamak için gerekli faaliyetlerde bulunun ve merkezi hükümete de çağrıda bulundum burası tehdit altına girdi bilimsel öngörü veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladık.

"DEPREMDEN 3 SAAT ÖNCE BİR TWEETLE DİLE GETİRDİK"

Dün akşam depremden 3 saat önce de yine bir tweetle aynı şekilde bunları bir şekilde dile getirdik. Şimdi bu 2022-23 arasında defalarca söylememize rağmen o bölgedeki hiçbir yerel yöneticiden en ufak bir tepki dahi almadık biri de ‘ya hocam siz bunu söylüyorsunuz da neye göre söylüyorsunuz’ diye ne sordu ne de ‘ne yapabiliriz’ dedi.

"BURADA DEPREMİN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Bu Doğu Anadolu fayı üzerinde depremlerin gelebileceğini biz bilimsel olarak şöyle öngördük. Ben Elazığ’a gittiğimde Elazığlıların bir deprem kentinde oturduğunu fark etmediklerini gördüm. Onları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için Elazığ Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile birlikte o zaman konferanslar verdim. Ahaliyi topladık anlattık. O yetmedi Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman valilikleri ve belediye başkanları ile de görüştüm. İnönü Üniversitesi’nde konuşmalar yaptım. Malatya’da 3 sefer halka hitap ettim. Burada depremin olabileceğini söyledim.

"BİR PROJE HAZIRLADIK"

Hatta Elazığ’ın Sivrice ile Malatya arasında depreme uğrayabileceğini dikkatli olunması gerektiğini söyledik. Diğer yer bilimci arkadaşlarımız da söyledi. Bu benim çok istisna öngörüm gibi söylemiyorum bunun üzerine bir proje hazırladık.

Karacıların hava komutanlığı bölümlerini de işin içine katarak haritalar hazırladık. Bu Valiliklerle belediyelerle; Bingöl, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman… Kocaman bir proje hazırladık. DPT’ye (Devlet Planlama Teşkilatı) sunduk, reddedildi.

Biz çırpındık, buraya deprem geliyor biz bu işleri yapalım valiliklere diyelim ki bakın bu depreme geliyor şöyle şöyle hazırlanmanız gerekir diye. Bunu televizyonlarda, konuşmalarımızda, twitter’da söyledik.

"DİLİMİZDE TÜY BİTTİ BUNU SÖYLEMEKTEN"

Her gün Maraş’a deprem geliyor, gelebilir dikkatli olun diye defalarca dilimizde tüy bitti bunu söylemekten bu dediğim gibi bilimsel bir öngörü bunu diğer arkadaşlarım da söylemişlerdir. Ben şimdi isim saymayayım burada ben söyledim o söyledi meselesi değil. Bu bilimsel bir gerçek ve bunun olacağı da belliydi.

Nedenini de söyleyeyim çok basit bir matematik var bu işte Elazığ depremi olduğu zaman Elazığ doğrultu atılımlı oldu. Bu depremin kırığı Malatya’ya kadar geldi. Malatya’dan bu Kahramanmaraş’a kadar olan kısmı kırılmadı. Her doğrultu atılımlı fay kırıldığı zaman kırılmayan yerine enerji transfer eder. Bu basit gerçeğe bilimsel gerçeğe dayanarak dedik ki; Şimdi Maraş bölgesi tehdit altına girdi dikkatli olun!

"MARMARA’YI HALEN BEKLİYORUZ"

Burada bir çarpıcı örnek daha vereceğim. 1999 depremi olduğu zaman 17 Ağustos’taki benim de dahil olduğum yer bilimciler dedik ki ‘Düzce’ye dikkat! Marmara’ya dikkat!’ bunu 17 Ağustos’tan hemen sonra dedik. Biz Düzce’ye dikkat dediğimiz için Düzce’de hemen hızlı hızlı depreme hazırlık yapıldı. 3 ay sonra bizim uyarımızdan sonra deprem geldi 7.2 hazırlık olduğu için 803 insan öldü. Marmara’yı halen bekliyoruz. Daha deprem olmadı yani demek istediğim bizim bilimsel uyarımız ya adam bunu söyledi değil ya bu bilim! Bilimsel öngörü ve nitekim de oluyor. Biz bunu falcılık olarak yapmıyoruz bu insanın bilim adamı olarak insanlarımın can güvenliği konusunda nasıl bunu dürüstçe söyleyemem.

