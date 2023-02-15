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'Bakkal hesabı yapıyorum' diyen Naci Görür, İstanbul depremi ile ilgili korkunç rakamı açıkladı

15.02.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinden önceki uyarıları dikkate alınmayan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin olduğu günden bugüne kadar dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Bu kez İstanbul depremi için uyarılarda bulunan Görür “Bu işin şakası yok. En az 500 bin insan ölümle burun buruna” dedi ve bu rakamı bakkal hesabı ile bulduğunu söyledi. İşte Görür’ün İstanbul depremi ile ilgili yaptığı son açıklamalar…

'Bakkal hesabı yapıyorum' diyen Naci Görür, İstanbul depremi ile ilgili korkunç rakamı açıkladı

İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür bu kez olası bir İstanbul depreminde ölebileceği tahmin edilen insan sayısını tek tek hesapladı. Görür canlı yayında ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek 500 bin insanın nasıl ölümle burun buruna olduğunu açıkladı.

tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum Deprem Özel Yayını’na konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin kayıp tahminin paylaştı. Görür, “Bu işin şakası yok” diyerek “Minimum 500 bin insan ölümle burun buruna” dedi.

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‘BAKKAL HESABI YAPIYORUM’

Beklenen olası İstanbul depremine için kayıp tahmini için ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyen Prof. Dr. Naci Görür, minimum 500 bin insanın ölümle burun buruna geleceğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kayıp sayısında böyle çeşitli yazılım modelleri yaparlar nedense ama ben itibar etmiyorum onlara. Bilimseldir son derece doğrudur saygı duyarım ama o modellemelere pek gitmeye gerek yok. O modellemeye siz hangi parametreleri nasıl verirseniz model biraz sizin istediğinize göre sekileyebilir onu. Şimdi ben bakkal hesabı yapıyorum, kimse de bu hesabın aksini söyleyemez.”

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“500 BİN İNSAN ÖLÜMLE BURUN BURUNA”

“Bu işin şakası yok” diyen Naci Görür, “Şimdi İBB bir çalışma yaptı. Türkiye’de valiliklerden ve bakanlıklardan daha fazla rakam aldık. Denildi ki, ‘İstanbul’da 1 milyon 100 bin bina var’ Bunun 59 bin tanesi çok ağır hasarlı. Bu demektir ki ölümlü vakaların büyük bir kısmı bu 59 bin bina içerisinden olacak. Ben şimdi minimize ediyorum. Bu 59 bin binanın 49 bin binasını da alın. Bunda da insanların burnu kanamasın. 10 bin bina verin… 10 bin bina İstanbul’da hiç öyle kalmadı ama her biri beş katlı olsun. 50 bin kat yapar… Her kata iki daire koyun, her daireye 4-5 kişi koyun alın size 500 bin bu minimum. Yani bu işin şakası yok. İstanbul’da beklediğimiz deprem olursa bu yapı stoğuyla, bu gecekondu mantığıyla bu yoğunluğu bu nüfus içerisinde Kahramanmaraş depremlerinin kaybından daha fazla olur. Minumum 500 bin insan ölümle burun buruna” ifadelerini kullandı.

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