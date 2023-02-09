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Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

09.02.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem uzmanlarından Kahramanmaraş depremi sonrası uyarılar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür yaptığı son açıklamada bu kez ‘endişe ediyoruz’ diyerek risk altında olan illeri tek tek saydı. Görür, “Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir” dedi.

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Kahramanmaraş’ta olan ve bölgeyi adeta enkaz yığını haline getiren depremlerin ardından uzmanlar da uyarılarına devam ediyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bu kez de tv100 yayınına bağlanan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem riski olan illeri açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına yol açan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pınar Işık Ardor'un sunumuyla ekrana gelen tv100 deprem özel yayınına konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

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"ENDİŞE EDİYORUZ"

Görür "Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresi dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi’nin güneyi, Çanakkale, Bursa, Çanakkale’nin dikkatli olması gerektiğini uyarıyoruz. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında büyük bir deprem bölge bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha. Jeolojik verilere göre Hakkari’de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir." dedi.

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