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Doğa Rutkay'ı kızdıran Güldür Güldür yorumu!

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ÜNLÜLER  | 19.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

Show TV'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Güldür Güldür'ün başarılı oyuncularından Doğa Rutkay'ın paylaşımı olay oldu. Doğa Rutkay'a gelen bir yorum ise oyuncunun keyfini kaçırdı.

Doğa Rutkay'ı kızdıran Güldür Güldür yorumu!

Show TV ekranlarının en çok izlenen eğlenceli yapımlarından biri olan Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından biri olan Doğa Rutkay'ın takipçisine verdiği yanıt sosyal medyada çok konuşuldu. 7 sezondur Güldür Güldür kadrosunda olan ve hayranlarından tam not alan Doğa Rutkay'ın son instagram paylaşımı gündem oldu.

Parmak tipi vurmalı gitar teknikleriyle meşhur olan 18 yaşındaki Marcin Patrzalek’in videosunu yayınlayan ve gençlere öğütlerde bulunan Doğa Rutkay'ın paylaşımına bir takipçisinden tepki geldi.

Gençlere yaratıcı olmaları konusunda öğütler de veren Doğa Rutkay paylaştığı videonun altına şu yorumu yazdı:

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"Şimdiki hayatları, tiktok miktok olmuş gençlere üzülüyorum.
Tamam eğlen yine eğlen ama bir yandan da kendine sahip çık.
Oku!
Araştır!
Dinle!
Yeteneklerin olsun!
Keşfet kendini, taklitçi olma.
İyi müzik dinle, iyiye özen.
Edebiyat, şiir, dans, sinema, spor nice cevherler var içinde.
Kolaya kaçma!
Basitleşme!
İçinde yatan aslanı fark et!
İyi ki varsın @marcinpatrzalek"

"KALİTEDEN UZAK ESPRİLER..."

Kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşıma takipçiler tarafından ilginç yorumlar da yapıldı. Fakat bir takipçi öyle bir yorum yaptı ki Rutkay bu paylaşıma sessiz kalamadı.

Rutkay’ın bir hayli beğeni toplayan bu mesajına bir takipçisi "O zaman lütfen Güldür Güldür Show gibi insanları aptal yerine koyan, kaliteden uzak esprilerin yer aldığı yapımlarda yer almayın" yazınca Rutkay'ın keyfi kaçtı.

Bu tepkili yorum sonrasında takipçisine ince ince ayarlar vermeyi ihmal etmeyen başarılı oyuncu "Size gereken cevabı 7 sezondur canla başla çalıştığımız işimizin en önemli parçası olan 'seyircilerimiz' gereken cevabı vermiş. Gerisi iyilik sağlık. İzlemeyin dert etmeyin sevgiyle" yanıtını verdi.

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Doğa Rutkay Güldür Güldür

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