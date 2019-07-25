Doğa Rutkay'ın mini şort sevinci

Doğa Rutkay, ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim’i kucağına aldığından beri yaptıkları, yaşadıkları her anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Şu sıralar Portekiz'de ailece tatilde olan Rutkay o anlardan da paylaşım yapıyor.

Doğum kilolarını vermeye başlayan oyuncu, yaşadığı sevinci de takipçileriyle paylaştı. Tatilde süper mini şortuyla çektiği selfie'yi paylaşan Doğa Rutkay paylaşımına "Bir daha asla içine giremem zannetiğim kot şortum bana artık bol" yazdı.

Doğa Rutkay doğum kilolarından kurtulmak için diyet ve spor yapıyor.

