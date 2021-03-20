Doğa Rutkay kaç yaşında ve aslen nereli? Doğa Rutkay evli mi?

Usta isim Müşfik Kenter’le olan bir hikâyesini anlatan Doğa Rutkay, henüz 17 yaşındayken sahnede ustanın elini açarak kendisine doğru geldiğini söyledi. Tebrik edilecekken bambaşka bir sebepten dolayı Müşfik Kenter’in kendisine geldiğini söyleyen Doğa Rutkay, yerin dibine girdiğini ifade etti… DOĞA RUTKAY KİMDİR? 30 Ekim 1978’de Ankara'da doğan Doğa Rutkay’ın annesi Nuran Duru, babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi 5 yaşındayken anne- babası ayrılan Doğa Rutkay, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 2000’de mezun oldu. Özel tiyatrolarda "27 numara", "Terk", Averaj Takımı gibi oyunlarda yer alan Doğa Rutkay, Kanaltürk TV’de, ”Doğayla Gece Yarısı" adındaki söyleşi programını sundu. 1998’de Çiçeği Büyütmek filmiyle oyunculuğa başlayan Doğa Rutkay, sonrasında 1999’da Çağan Irmak'ın Günaydın İstanbul Kardeş dizisinde oynadı. 2001’de başrollerinde Mehmet Ali Erbil ile Emel Sayın’ın yer aldığı Aşkım Aşkım dizisinde Layla rolüyle bilinen Doğa Rutkay, arkasından Oya Aydoğan ve Halil Ergün’ün oynadığı Pembe Patikler dizisinde Zeliş karakterine hayat verdi.

2009’da Turgut Özakman tarafından senaryosu yazılan ve yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın oturduğu, Halit Ergenç'in Atatürk'ü canlandırdığı Dersimiz Atatürk filminde Latife Hanım karakterini oynadı. DOĞA RUTKAY EVLİ Mİ? "Card Finans" reklamında da oynayan Doğa Rutkay, 3 Eylül 2014’te televizyoncu Kerimcan Kamal'la hayatını birleştirdi. Doğa Rutkay, "Güldür Güldür" televizyon şovunda Alper Kul, Ali Sunal, Aziz Aslan, Aylin Kontente, Burak Topaloğlu, Çağlar Çorumlu, Dilşah Demir, Doğukan Polat, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Özgün Aydın, Onur Buldu, Şirincan Çakıroğlu ile birlikte oynadı. 1998 yapımı Cumhuriyet adındaki sinema filminde oynayan Doğa Rutkay, aynı yıl Çiçeği Büyütmek ve Günaydın İstanbul Kardeş dizilerinde oynadı. 2001’de Dedem, Gofret ve Ben dizisinde kendine yer bulan Doğa Rutkay, 2002’de Şeytan Sofrası, Her Şey Aşk İçin ve Pembe Patikler gibi dizilerde oynadı. 2004’te Şans Kapıyı Kırınca filminde de oynayan Doğa Rutkay, aynı yıl Halk Düşmanı dizisinde yer aldı. 2005’te Gen, Bendeniz Aysel ve Dikkat Şahan Çıkabilir gibi sinema ve dizilerde de oynayan Doğa Rutkay, ATV’nin efsaneleşen dizisi Avrupa Yakası dizinde de kendine yer buldu…

İŞTE DOĞA RUTKAY’IN OYNADIĞI DİĞER DİZİ VE FİLMLER…

2013 - Ölü ya da Diri (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (Tv Show dizisi)

2012 - Süpertürk (Sinema)

2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema)

2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat (Sinema)

2012 - Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede (Sinema)

2010 - Pak Panter (Sinema)

2009 - Kandıramazsın Beni (Dizi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema)

2008 - Aşkım Aşkım (Dizi)

2007 - Şölen (Dizi)

2007 - Bayrampaşa : Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema)

2006 - Bir İhtimal Daha Var (Sinema) Güldür Güldür ile ekran başındaki izleyiciyi kahkaha tufanına boğan, aynı anda Çocuktan Al Haberi programının sunuculuğunu yaparak Ali Sunal’la birlikte açtığı YouTube kanalıyla bebek ve çocuk bakımıyla alakalı bilgiler veren Doğa Rutkay, konservatuvar sınavına girdiği zamanlarda duayen oyuncu Müşfik Kenter ile yaşadığı komik anıyı paylaştı. Sahnede Çehov'un Martı oyununun Nina tiradını oynadığını vurgulayan Doğa Rutkay, tiradı oynadıktan sonra Müşfik Kenter’in ayağa kalktığını ve sahneye doğru yürümeye başladığını söyledi. Kenter’in elini kendisine doğru uzattığını anlatan Doğa Rutkay, usta ismin kendisini tebrik etmeye doğru gelirken gözlerine inanamadığını ifade etti..