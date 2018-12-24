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Doğa Rutkay Kamal: Her daim saygıyla anılacak...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız temmuz ayında ikiz bebeklerini kucağına alan ve annelik duygusunu tadan Doğa Rutkay Kamal sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Doğa Rutkay Kamal: Her daim saygıyla anılacak...

Babası ünlü tiyatrocu Rutkay Aziz’in torunlarını ziyarete geldiğinde çektiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Doğa Rutkay Kamal bu özel ve güzel karenin altına yazdıklarıyla hem babasına olan sevgisini hem de onun mesleğine ve kariyerine duyduğu saygıyı gözler önüne serdi. İşte Doğa’nın o satırları:

“Kocaman yürekli, efendiliğini asla kaybetmeyen, dünyayı ülkesini insanını seven, her daim faydalı, merhametli vicdanlı, herkese aynı sevgi ve saygıyı gösteren, kardeşliğe barışa tutkuyla bağlı, emeğe emekçiye ceketini ilikleyen, çocukla çocuk gençle genç olan, kitlelere kendisini sevdirmiş, onuruyla gururuyla yardımseverliğiyle her daim saygıyla anılacak ve sevilecek bir dedenin torunusun yavrum… İlk ismini dedenden aldın…”


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doğa rutkay kamal Rutkay Aziz

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