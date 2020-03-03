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Doğa Rutkay Kamal: Yaşam halden anlamaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Şimdilerde Güldür Güldür adlı programın kadrosunda izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocuklarının fotoğraflarını paylaştı ve üzerine yazdığı satırlarla dikkat çekici mesajlar verdi.

Doğa Rutkay Kamal: Yaşam halden anlamaktır

Sosyal medya, ünlü isimlerin dramatik mülteci görüntülerinin altına yazdıkları çarpıcı satırlarla çalkalanıyor. Minicik çocukların sınırlarda yaşadıkları zorlukların görüntüleri üzerinden dikkat çeken satırlar paylaşan ünlü isimler, çocukların bu tarz durumlarda çok acı çektiklerini söyleyerek onların masum olduğunun altını çiziyor.

Doğa Rutkay Kamal da kendi çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak Instagram hesabının hikaye kısmından yazdıklarıyla gündemi oluşturan bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Çocuklarına verdiği öğütler üzerinden gündeme göndermede bulunan başarılı oyuncu şunları yazdı:

doga2-instagram

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doğa rutkay kamal, instagram,

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