Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal evlilik yıl dönümlerinde aşka geldi!

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay 3 Eylül 2014 tarihinde hayatını gazeteci Kerimcan Kamal’la birleştirdi. 2018 yılında ise çiftin Rutkay Kerim ve Piraye ismini verdikleri ikizleri doğdu. Evliliklerinde 6. yılını dolduran ikiliden duygulandıran sosyal medya paylaşımları peşi sıra geldi.

‘TEK TEK SESSİZKEN ŞİMDİ KAÇ NEFES OLDUK?’

2014 yılında gerçekleşen düğünlerinden bir kareyi paylaşan Kerimcan Kamal eşi Doğa Rutkay için uzun ve duygusal bir mesaj yazmayı tercih etti. Kamal “Vura, kıra, düşe, kalka bu yaşam yolunda! Aklımda bu düşüncelerle yürürken seni bulduğum ve 6 yıl önce bana eş olduğun için hayata teşekkür ediyorum Doğa. Tek tek sessizken bak şimdi kaç nefes olduk? Kalbinde sır gibi tuttuğun isyanının ateşiyle bizi ısıttın, demirden kuvvetli inancının şefkatiyle bize yuva oldun. Sığındığımız bu küçük limanda, dışarıda saatler kimseyi umursamadan acımasızca dönerken durdurduğumuz bu ılık ve yumuşak zamanda, bir ömür kalmak dileğimiz. Rüzgarlar hangi yönden, ne kadar sert eserse essin. Sen, ben, evlatlarımız ve bizim gibi dostlarımız ve milyonlarca, aynı inanç ve umudu kalplerinde taşıdığına inandığım aynı sevdanın çocukları; onları çağırmasak da fırtınalara hazırız. 6.yılımız kutlu olsun” notunu düştü.