MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal evlilik yıl dönümlerinde aşka geldi!

Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal evlilik yıl dönümlerinde aşka geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Sanat camiasının örnek çiftleri arasında yer alan Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal evliliklerindeki 6. yılı sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. İkizleri Rutkay Kerim ve Piraye ile mutlu aile tablosunu tamamlayan çiftin gönderileri kısa süre içerisinde beğeni topladı.

Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal evlilik yıl dönümlerinde aşka geldi!

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay 3 Eylül 2014 tarihinde hayatını gazeteci Kerimcan Kamal’la birleştirdi. 2018 yılında ise çiftin Rutkay Kerim ve Piraye ismini verdikleri ikizleri doğdu. Evliliklerinde 6. yılını dolduran ikiliden duygulandıran sosyal medya paylaşımları peşi sıra geldi.

‘TEK TEK SESSİZKEN ŞİMDİ KAÇ NEFES OLDUK?’

KERİMCAN KAMAL

2014 yılında gerçekleşen düğünlerinden bir kareyi paylaşan Kerimcan Kamal eşi Doğa Rutkay için uzun ve duygusal bir mesaj yazmayı tercih etti. Kamal “Vura, kıra, düşe, kalka bu yaşam yolunda! Aklımda bu düşüncelerle yürürken seni bulduğum ve 6 yıl önce bana eş olduğun için hayata teşekkür ediyorum Doğa. Tek tek sessizken bak şimdi kaç nefes olduk? Kalbinde sır gibi tuttuğun isyanının ateşiyle bizi ısıttın, demirden kuvvetli inancının şefkatiyle bize yuva oldun. Sığındığımız bu küçük limanda, dışarıda saatler kimseyi umursamadan acımasızca dönerken durdurduğumuz bu ılık ve yumuşak zamanda, bir ömür kalmak dileğimiz. Rüzgarlar hangi yönden, ne kadar sert eserse essin. Sen, ben, evlatlarımız ve bizim gibi dostlarımız ve milyonlarca, aynı inanç ve umudu kalplerinde taşıdığına inandığım aynı sevdanın çocukları; onları çağırmasak da fırtınalara hazırız. 6.yılımız kutlu olsun” notunu düştü.

‘ŞEN ŞAKRAK GEÇMEYEN GÜNLERİMİZ...’

doğa rutkay2

Son olarak Show TV ekranlarına gelen Güldür Güldür Show programında boy gösteren Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal’le evlilik yıl dönümlerini kutladı. Normalleşme adımlarında ailecek tatil yapmayı seçen çift İstanbul’a döndü. İstanbul’da yoğun iş temposuna kaldıkları yerden devam eden Doğa Rutkay ve eşi evlilik yıl dönümlerinde adeta aşk tazeledi. İkilinin karşılıklı jestleri takipçilerinden tam not aldı.

Eşi Kerimcan Kamal’ın sosyal medyadan yaptığı sürprizin üzerine güzel oyuncudan karşılık geldi. Eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan ünlü sanatçı, “Şen şakrak geçmeyen günlerimizin de anısına! İyi ki doğduk! Seni seviyorum” yazısını ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
Huzursuz ruhunu böyle sakinleştirdiHuzursuz ruhunu böyle sakinleştirdi
Enes Batur'la aşk yaşıyor! Bakın kimmişEnes Batur'la aşk yaşıyor! Bakın kimmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sercan Yıldırım’dan Aycan Yanaç’a jest! ‘.... Özledim’
Sercan Yıldırım’ın samimi Aycan Yanaç itirafı!
Okan Bayülgen yeni program ve yeni formatla ekranlarda olacak! Okan Bayülgen kimdir, kaç yaşında?
Yeni program ve yeni formatla ekranlara dönüyor!
Alessandra Ambrosio huzursuz ruhunu böyle sakinleştirdi
Huzursuz ruhunu böyle sakinleştirdi
Ceyda Düvenci 8 aylığına İstanbul'u terk ediyor!
8 aylığına İstanbul'u terk ediyor! 'Düzeni değiştirip...'
Merve Boluğur erken doğum günü kutlaması yaptı, eleştirilere izin vermedi
Ayrılık sorularına karşı böyle önlem aldı
Gökhan Özoğuz'un o paylaşımı tepki çekti! Athena Gökhan hakkında suç duyurusu
Flaş! O paylaşıma suç duyurusu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.