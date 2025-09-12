Doğal ve katkısız turşu: 'Araban Sarımsağı' ile şifa dağıtıyor!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde oturan Erdal Şaşkın, Araban Sarımsağından doğal turşular hazırlayarak bölgede yaşayan vatandaşlara şifa dağıtıyor.

ARABAN SARIMSAĞI TURŞUSU

Erdal Şaşkın, Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen meşhur Araban Sarımsağı ile yaptığı sarımsak turşusu ile şifa dağıtıyor.

KENDİNE HAS TADI, AROMASI VE DAYANIKLILIĞI

İnsan sağlına faydalarıyla bilinen sarımsakları araştırdığını belirten Şaşkın, Araban Sarımsağının kendine has tadı, aroması ve dayanıklılığı olduğunu gördüğü için bunun turşusunu yapmaya karar verdiğini söyledi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Şaşkın’ı ziyaret ederek Araban Sarımsağının tanıtımına katkıda bulunduğu için teşekkür etti.

