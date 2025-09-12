YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Doğal ve katkısız turşu: 'Araban Sarımsağı' ile şifa dağıtıyor!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Erdal Şaşkın, şifa deposu olarak bilinen Araban Sarımsağını turşuya dönüştürerek doğal yöntemlerle sağlık sunuyor. Gaziantep'in Araban Ovası’nda yetişen ve kendine özgü tadı, aroması ve dayanıklılığıyla bilinen bu özel sarımsağı araştırarak keşfettiğini belirten Şaşkın, "Doğal ve katkısız bir turşu yapmak istedim. Araban Sarımsağı bunun için en uygun ürün" dedi.

Doğal ve katkısız turşu: 'Araban Sarımsağı' ile şifa dağıtıyor!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde oturan Erdal Şaşkın, Araban Sarımsağından doğal turşular hazırlayarak bölgede yaşayan vatandaşlara şifa dağıtıyor.

Doğal ve katkısız turşu: Araban Sarımsağı ile şifa dağıtıyor! 1

ARABAN SARIMSAĞI TURŞUSU

Erdal Şaşkın, Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen meşhur Araban Sarımsağı ile yaptığı sarımsak turşusu ile şifa dağıtıyor.

Doğal ve katkısız turşu: Araban Sarımsağı ile şifa dağıtıyor! 2

KENDİNE HAS TADI, AROMASI VE DAYANIKLILIĞI

İnsan sağlına faydalarıyla bilinen sarımsakları araştırdığını belirten Şaşkın, Araban Sarımsağının kendine has tadı, aroması ve dayanıklılığı olduğunu gördüğü için bunun turşusunu yapmaya karar verdiğini söyledi.

Doğal ve katkısız turşu: Araban Sarımsağı ile şifa dağıtıyor! 3

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Şaşkın’ı ziyaret ederek Araban Sarımsağının tanıtımına katkıda bulunduğu için teşekkür etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!Taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!
MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifiMasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi

Anahtar Kelimeler:
sarımsak turşu turşu tarifi Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

Poşet poşet paraları odaya döküp kutlamışlar!

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan vahşet anları kameralara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.