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Doğanın içindeki lüks evi konuşuluyordu! Setlerden uzak kalan Gizem Karaca hamile mi?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.12.2024 07:33
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Uzun süredir doğanın içinde yaşayan Gizem Karaca, iddialara göre hamile olduğu için gelen teklifleri reddetti. Anne olmaya hazırlanan oyuncuyu bir süre daha yeni projelerde görmek mümkün olmayacak.

Doğanın içindeki lüks evi konuşuluyordu! Setlerden uzak kalan Gizem Karaca hamile mi?

Son olarak ‘Safir’ dizisinde boy gösteren oyuncu Gizem Karaca, bir süre önce İstanbul’u terk edip İzmir’e yerleşmişti. Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte İzmir’de lüks bir ev yaptıran Karaca, bahçeli ve havuzlu evinde organik yaşam sürüyor.

"Köyde yaşıyor" yorumlarına sitem eden Karaca son dönemde setlerden uzak olmasıyla dikkat çekiyor.

Doğayla iç içe yaşayan ve lüks eviyle sık sık gündeme gelen Gizem Karaca hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gizem Karaca'nın son dönemde kendisine gelen projeleri reddetmesinin ardında hamile olduğu gerçeği yatıyor. Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncuyu bir süre daha ekranlarda görünmeyecekmiş...

Kaç kilo aldığını açıkladı: Doymak bilmediğim için... Kaç kilo aldığını açıkladı: Doymak bilmediğim için...

Ancak Gizem Karaca henüz iddialara yanıt vermiş değil!

Gizem Karaca'nın lüks villasını görmek isterseniz tıklayın

Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca
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