Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever "Doymak bilmediğim için" deyip kaç kilo aldığını açıkladı

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti, üçüncü çocuklarına kavuşmak için geri sayım yapıyor. 2009 Miss Belçika birincisi olan Zeynep Sever, sosyal medya üzerinden hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşıyor. Üçüncü bebeğinin kız olduğunu açıklayan çift, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek için büyük heyecan yaşıyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, 30. haftasında olan hamileliğine dair paylaşımlarına devam ediyor.

"PELVİS AĞRILARIM BAŞLADI"

Zeynep Sever Demirel, son paylaşımında 30. hafta durum güncellemesini takipçileriyle paylaştı. Hamileliğinin en önemli dönemi olduğunu belirten Zeynep, şu ifadeleri kullandı: "Pelvis ağrılarım başladı, migren ataklarım devam ediyor. Çok halsizim ve çabuk yoruluyorum. 15 kilo aldım, bu defa 20 kilo civarı olacağım. İnşallah çoğu ödemdir."

Ayrıca, gebelik şekeri testi negatif çıkan Zeynep, doktorunun önerisiyle demir ve magnezyum takviyesi aldığını da açıkladı. Bebeğiyle ilgili neşeli paylaşımlarını sürdüren Zeynep, "Karnımda halay çeken biri var, kıpır kıpır sıpa," diyerek hamilelik sürecinin zorluklarına rağmen pozitif tutumunu koruyor.