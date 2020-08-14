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Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 14.08.2020 02:32 | Son Güncelleme

Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon fragmanında Zeynep'in " Şimdi verdiği sözü tutmuş olarak dünden daha özgür biriyim. Artık başka hayaller kurabilirim" sözleri dikkat çekiyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 13. yeni bölüm fragmanı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle aylarca ekrandan uzak kalan Doğduğun Ev Kaderindir 12. ve sezon finali bölümü 1 Temmuz'da yayınlanmıştı. İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün başrollerde oynadığı dizi Eylül ayında 2. sezonuyla TV8 ekranlarında olacak.

"ARTIK BAŞKA HAYALLER KURABİLİRİM"

Doğduğun Ev Kaderindir'in 2. sezon fragmanında, Mehdi'nin "Ben sadece babalık görevimi yerine getirmek istiyorum. O çocuk büyüdüğü zaman 'Babam beni istemiyormuş' demesini istemiyorum" sözleri dikkat çekiyor.

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Kendisine yeni bir yol çizen Zeynep ise "Kimdik biz? Eş, arkadaş, sevgili, diğer kadın. Bir erkeği severken kendimizi de sevebilmek mümkün değil miydi? Kadınlar hep taviz vermek zorunda mıydı? Bu düzeni kim neden böyle kurmuştu? Şimdi verdiği sözü tutmuş olarak dünden daha özgür biriyim. Artık başka hayaller kurabilirim" ifadelerini kullanıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi’yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder. Ancak Benal’in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan’ın, Benal için başka planları vardır.
doğduğun ev kaderindir
Zeynep ve Mehdi; Nermin’in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak, birkaç günlüğüne balayına çıkarlar. Ancak bu seyahat, ilişkilerinde verecekleri en önemli sınavın da habercisidir.

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Bu tatil, kimilerinin kalbinde yeni duyguların filizlenmesine vesile olurken; kimilerininkinde de onarılması zor yaralar açacaktır.

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En karanlık gecenin sabahında bile umut var mıdır? Hayat, kimi zaman bittiği yerden mi başlar? Zeynep için, artık bu soruların cevabını öğrenme zamanı gelmiştir.

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