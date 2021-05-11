Doğduğun Ev Kaderindir'de gelinlik giyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.

29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Özdemir'in paylaşımına "Çok güzelsin", "Çok yakışmış" yorumları yağdı.

