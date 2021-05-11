MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğduğun Ev Kaderindir'de gelinlik giyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir'de gelinlik giyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı

11.05.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Demet Özdemir, 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin final bölümünde gelinlik giydi. Özdemir'in gelinlikli haline beğeni yağdı.

Doğduğun Ev Kaderindir'de gelinlik giyen Demet Özdemir sosyal medyayı salladı

Kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı olan Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarından düşmeyen Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

12.4 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

ieieei

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, beyazlar içinde verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.

29 yaşındaki oyuncunu son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Özdemir'in paylaşımına "Çok güzelsin", "Çok yakışmış" yorumları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Kızı en büyük destekçisi! "Abla kardeş gibiler"Kızı en büyük destekçisi! "Abla kardeş gibiler"
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

Çukur'da final öncesi flaş ayrılık! Böyle veda etti

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.