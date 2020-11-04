Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncularından İzmir mesajı

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 18. son bölümüyle 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana geldi. Doğ

Doğduğun Ev Kaderindir'in başrol oyuncuları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, İzmir'deki depremle ilgili verdikleri mesajla izleyicileri duygulandırdı.

Dizinin sosyal medya hesabından da "Doğduğun Ev Kaderindir ekibi olarak canımız İzmir’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu zor dönemde canla başla enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmaya çalışan sağlık ve kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun Türkiye" mesajını paylaşıldı.



