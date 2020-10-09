Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!

TV8’in yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e yeni bir oyuncu katıldı.



Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı diziye yeni sezonunda, Engin Öztürk, güçlü bir karakterle katılıyor. Engin Öztürk, dizide başarılı bir avukatı canlandırıyor.



Zeynep’in çalıştığı hukuk bürosunun sahibi olan Barış genç, yakışıklı ve başarılı bir avukattır. Disiplinli, azimli ve adil bir karakteri vardır. Geçmiş yaşamları birbirine çok benzeyen Barış ve Zeynep kısa zamanda birbirlerini fark ederler.

