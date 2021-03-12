MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak? Sevilen diziden veda sinyali

Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak? Sevilen diziden veda sinyali

12.03.2021 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak? Sevilen diziden veda sinyali

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan gerçek bir hayat hikayesi olarak izleyicinin karşısına çıkıyordu. Her hafta Çarşamba günleri TV8’de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddiaları ise bir süredir gündemde yer alıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerinde, “Erkenci Kuş”, “No:309” gibi romantik komedi dizilerinde görmeye alışkın olduğumuz Demet Özdemir ve “İffet” adlı diziden tanıdığımız İbrahim Çelikkol yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu hafta 10 Mart Çarşamba günü ekranlara gelmişti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

OGM Pictures imzalı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, her hafta Çarşamba günü takipçileri tarafından beğenilerek izleniyordu. Son zamanlarda ise reytinglerde düşüş yaşandığı ve bu yüzden Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Henüz net bir karar olmasa da, reytinglerin sezon sonuna kadar düşük devam etmesi durumunda dizinin final yapacağı tahmin ediliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNALDE NELER OLACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin finalinde, Zeynep (Demet Özdemir) karakterinin ağır bir depresyona gireceği biliniyor. Ağır buhran yaşayan Zeynep’e destek olacak kişi ise Mehdi (İbrahim Çelikkol) olacak. Zeynep’i tedavi olma konusunda ikna etmeye çalışacak. Mehdi ise başka birine aşık olacak ve bu kadın tıpkı Mehdi gibi toplum tarafından dışlanan ve kabul görmeyen biri olacak. Mehdi’nin başka birine aşık olması ile Mehdi Zeynep’ten uzaklaşacak. Bu kadınla ilgili verilen detaylardan biri ise daha sonraları Mehdi’yi öldüreceği yönünde. Doğduğun Ev Kaderindir final bölümünde ise, Zeynep’in psikolojisinin yavaş yavaş düzelmeye başladığını göreceğiz.

DOĞDUPUN

DOGDUGUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI
Demet Özdemir ( Zeynep)
İbrahim ÇELİKKOL ( Mehdi)
Engin Hepileri ( Faruk)
Zuhal Gencer ( Sakine)
Sinan Demirer ( Bayram)
Senan Kara ( Nermin)
Nail Kırmızıgül ( Ekrem)
Zeynep Kumral ( Müjgan)
Elif Sönmez ( Cemile)
Kayra Zabcı ( Yasemin)
Mehmet Korhan Fırat ( Celal)
Helin Kandemir ( Kibrit) Dilara
Naz Göktan ( Emine)
Cengiz Aydoğan (Celal’in Adamı)
Alp Akar ( Remzi)

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 35. BÖLÜM İZLE


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran Züleyha'nın aşk itirafı!Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran Züleyha'nın aşk itirafı!
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

'Başlarına ödül konulan aile' yardım bekliyor

'Başlarına ödül konulan aile' yardım bekliyor

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Coulibaly'den olay açıklama! 'Hasan Şaş ile grup yaptık'

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Diğer Haberler

Arıza dizisi 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Rukiye Hanım, Ali Rıza'ya hesap soruyor! Arıza yeni bölümde neler olacak?

Arıza dizisinde Ali Rıza'nın zor anları!

Bir Zamanlar Çukurova 87. son bölümde Züleyha ve Demir'in romantik anları: Seni seviyorum

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran Züleyha'nın aşk itirafı!

Akrep dizisi 14. son bölümde Ahmet, Fikret'i öldürdü! Fikret'i canlandıran Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı!

Akrep dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Menajerimi Ara 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya Sedef Avcı konuk oluyor

Güzel oyuncu Menajerimi Ara'yla ekranlara dönüyor!

Son Yaz 11. bölümden yeni fragman yayınlandı! Son Yaz'da Savcı Selim'e şok suikast! Hedefte Akgün var!

Son Yaz'da Savcı Selim ve Akgün'e büyük pusu

Teşkilat dizisi 2. bölümden yeni fragman yayınlandı! Gizli ekip operasyona başlıyor! Teşkilat 2. bölümde neler olacak?

Teşkilat'ta gizli ekip intikam operasyonuna başlıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.