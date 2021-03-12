Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapacak? Sevilen diziden veda sinyali

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerinde, “Erkenci Kuş”, “No:309” gibi romantik komedi dizilerinde görmeye alışkın olduğumuz Demet Özdemir ve “İffet” adlı diziden tanıdığımız İbrahim Çelikkol yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu hafta 10 Mart Çarşamba günü ekranlara gelmişti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

OGM Pictures imzalı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, her hafta Çarşamba günü takipçileri tarafından beğenilerek izleniyordu. Son zamanlarda ise reytinglerde düşüş yaşandığı ve bu yüzden Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Henüz net bir karar olmasa da, reytinglerin sezon sonuna kadar düşük devam etmesi durumunda dizinin final yapacağı tahmin ediliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNALDE NELER OLACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin finalinde, Zeynep (Demet Özdemir) karakterinin ağır bir depresyona gireceği biliniyor. Ağır buhran yaşayan Zeynep’e destek olacak kişi ise Mehdi (İbrahim Çelikkol) olacak. Zeynep’i tedavi olma konusunda ikna etmeye çalışacak. Mehdi ise başka birine aşık olacak ve bu kadın tıpkı Mehdi gibi toplum tarafından dışlanan ve kabul görmeyen biri olacak. Mehdi’nin başka birine aşık olması ile Mehdi Zeynep’ten uzaklaşacak. Bu kadınla ilgili verilen detaylardan biri ise daha sonraları Mehdi’yi öldüreceği yönünde. Doğduğun Ev Kaderindir final bölümünde ise, Zeynep’in psikolojisinin yavaş yavaş düzelmeye başladığını göreceğiz.