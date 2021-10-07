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Doğduğun Ev Kaderindir'in Kibrit'i Helin Kandemir, değişimiyle şaşırttı!

07.10.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit lakaplı 'Dilara' karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Kandemir, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Kibrit'i Helin Kandemir, değişimiyle şaşırttı!

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Helin Kandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. İşte Helin Kandemir'in beğeni yağan Instagram paylaşımları:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Kibrit'i Helin Kandemir, güzelliğiyle Instagram'ı sallıyor!

Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçtiğimiz mayıs ayında final yapmasıyla yeni bir projeye dahil olmuştu.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Kibrit'i Helin Kandemir, güzelliğiyle Instagram'ı sallıyor!

17 yaşındaki Kandemir, Kağıt Ev dizisine dahil olmuş ancak dizi yalnızca bir ay yayında kalabilmişti.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Kibrit'i Helin Kandemir, güzelliğiyle Instagram'ı sallıyor!

Selin Şekerci, Helin Kandemir'in 2019 yılında vizyona giren Kız Kardeşler filmindeki performansına övgüler yağdırmış, genç oyuncuya ''Sanki ben doğurdum, nasıl sevmek!'' diyerek hayranlığını dile getirmişti.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Kibrit'i Helin Kandemir, güzelliğiyle Instagram'ı sallıyor!

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta sektöre giren oyuncu, uzun bir süre seslendirme sanatçılığı yaptı. İsimsizler dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Kandemir, yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kız Kardeşler dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Kandemir; Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Litre Gözyaşı, Kağıt Ev gibi dizilerde rol aldı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Kibrit'i Helin Kandemir, güzelliğiyle Instagram'ı sallıyor!


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TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Helin Kandemir
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