Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'den final yapan diziye veda paylaşımı: Müthiş bir yolculuktu

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalıyor. Doğduğun Ev Kaderindir, 12 Mayıs Çarşamba akşamı TV8'de ekrana gelecek olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor.

"BENİM İÇİN MÜTHİŞ BİR YOLCULUKTU"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir ise son set gününde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak veda etti. Dizinin finalinde gelinlik giyen Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aşırı aşırı sevgi , dostluk , anlayış içeriz. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en iyisini yapan canım oyun arkadaşlarım, canım ustalarım. Gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye 'en iyi iş çıksın' diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz.

Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak benim için müthiş bir yolculuktu. Ne hayat yazdın be Eylem, sesimi titrettin gözlerimi doldurdun her defasında. Tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum kalbine sağlık.