Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'den final yapan diziye veda paylaşımı: Müthiş bir yolculuktu

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalıyor. Doğduğun Ev Kaderindir, 12 Mayıs Çarşamba akşamı TV8'de ekrana gelecek olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir ise son set gününde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak veda etti. Dizinin finalinde gelinlik giyen Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Aşırı aşırı sevgi , dostluk , anlayış içeriz. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en iyisini yapan canım oyun arkadaşlarım, canım ustalarım. Gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye 'en iyi iş çıksın' diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz.
Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak benim için müthiş bir yolculuktu. Ne hayat yazdın be Eylem, sesimi titrettin gözlerimi doldurdun her defasında. Tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum kalbine sağlık.
Selcan Özgür yolun yarasında ailemize katıldığın için bu sorumluluğu aldığın ve bizi o muhteşem finale götürdüğün için çok teşekkür ederim. Sevgili Gülseren Buğdaycıoğlu o güzel defterini bize açtığı için her zaman eli üzerimizde olduğu için , kendi iç dünyama da yolculuk ettirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az. Sevgili yapımcım OGM Pictures her imkanı sunduğunuz için bu yolculukta bana güvendiğiniz için çok sağolun yolunuz hep açık olsun.
TV8 ailesinde olmak benim için çok güzel çok eğlenceliydi bana kendimi ev sahibi gibi hissettirdiniz sevgili Acun Ilıcalı ve Aslı Cini. Siz değerli seyircilerimiz sizi kızdırmış olsak da ara sıra hep kendinizi, kalbinizi ortaya koyarak yolculuğumuza ortak oldunuz beraber bir proje bir hayat bitirdik. Şimdi yeni hikayelere yeni deneyimlere herkese sağlıklı , mutluluk dolu maceralar diliyorum. Sizi çok seviyorum çok. Son kez bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir"
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