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Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon afişi yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölümde Binnur Kaya ve Kırmızı Oda sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2020 01:38 | Son Güncelleme

TV8'in yapımını OGM Pictures'ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi yeni sezon afişi yayınlandı. İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir'in 13. yeni bölümünde Binnur Kaya sürprizi de yaşanacak. Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Zeynep'in terapisti olacak. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve yeni bölüm fragmanı.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, yeni sezon ve 13. bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak. TV8'de ilk sezonuyla büyük ilgi gören ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda Engin Öztürk de katılacak.

  1. sezonuyla ekrana gelecek dizinin yeni afişin fotoğraflarını Cihan Alpgiray çekerken afişin tasarımını Babu Creative Agency yaptı.

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Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oluyor. Binnur Kaya, dizide Zeynep’in bugüne kadar hiç görmediğimiz terapistini canlandıracak.
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Hayatında bir çok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokunacak.
KIRMIZI

İKİ DİZİNİN YÖNETMENİ BİRLİKTE ÇEKTİ

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarındaki gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderidir'in yönetmeni Çağrı Bayrak ile Kırmızı Oda dizisinin yönetmeni Cem Karcı, dizilerinin başrol karakterleri Doktor Hanım ve Zeynep’in bir araya geldiği sahneyi birlikte çekti.

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Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8’de.

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