Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon afişi yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölümde Binnur Kaya ve Kırmızı Oda sürprizi

Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, yeni sezon ve 13. bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak. TV8'de ilk sezonuyla büyük ilgi gören ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda Engin Öztürk de katılacak.

sezonuyla ekrana gelecek dizinin yeni afişin fotoğraflarını Cihan Alpgiray çekerken afişin tasarımını Babu Creative Agency yaptı.

Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk oluyor. Binnur Kaya, dizide Zeynep’in bugüne kadar hiç görmediğimiz terapistini canlandıracak.



Hayatında bir çok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokunacak.



İKİ DİZİNİN YÖNETMENİ BİRLİKTE ÇEKTİ

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarındaki gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderidir'in yönetmeni Çağrı Bayrak ile Kırmızı Oda dizisinin yönetmeni Cem Karcı, dizilerinin başrol karakterleri Doktor Hanım ve Zeynep’in bir araya geldiği sahneyi birlikte çekti.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8’de.



