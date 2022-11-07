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Doğmamış bebeğini kaçırmak istediler! Anneyi öldürüp bebeğini rahimden çıkarttıktan sonra yaktılar

07.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi Ashley Bush adındaki kadın korkunç bir şekilde can verdi. 33 yaşındaki kadının 31 haftalık doğmamış bebeğini kaçırmak isteyen Amber ve Jamie Waterman çifti cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Doğmamış bebeğini kaçırmak istediler! Anneyi öldürüp bebeğini rahimden çıkarttıktan sonra yaktılar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde Amber ve Jamie Waterman çifti 31 haftalık hamile olan Ashley Bush’un bebeğini kaçırmak istedi. Anneyi öldürerek rahminden bebeğini çalan ikili daha sonrasın Bush’un cansız bedenini ateşe verdi. Çaldıkları bebeğin hayata tutunamaması üzerine duruma sinirlenen cani çift bebeği de yaktı. Anne ve kızının kalıntıları ABD'nin Missouri eyaletinin farklı bölgelerinde bulundu.

İŞ ARAMASIYLA BAŞLADI

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Bush, dördüncü hamileliğiyle ilgili komplikasyonlar yaşadıktan sonra evden çalışmasına izin verecek bir iş arıyordu. Facebook’tan ‘Lucy Barows’ adında bir kadınla tanıştı. Mahkemedeki görgü tanıklarının ifadelerinde Lucy Barows’un doğmamış çocuğunu çalmayı planlayan Amber Waterman olduğu iddia edildi.

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Bush’a bir iş bulduğunu ve patronla görüşmesi için kendisiyle birlikte Arkansas’a gelmesini söylemesi üzerine hiçbir şeyden haberi olmayan anne ve Amber Waterman yola çıktı. Yolda ikilinin arasında tartışma başladı ve Amber ortağı Jamie ile birlikte 33 yaşındaki kadını öldürerek bebeğini çalmak istedi. Ancak işlerin bir anda kontrolden çıkması üzerine çift yakayı ele verdi.

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Bush’un çocuklarının babası John Willis’in nişanlısına ulaşamaması üzerine polise haber vermesiyle gerçek ortaya çıktı.

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