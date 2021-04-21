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Doğru bilinen yanlışlar! Tarhana çorbası nasıl tüketilmeli?

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarhana çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Özellikle ev yapımı tarhananın tadı ve kokusuna nerede denk gelseniz anında tanırsınız. Oluşum aşaması meşakkatli, pişirmesi bir o kadar kolay olan bu lezziz çorbanın yapımında herkes aynı hatayı yapıyor. Bu basit hata çorbanın bütün lezzetini etkiliyor.

Soğuk kış günlerinde, hasta olduğunuzda mutlaka tarhana çorbasının kokusuyla burun buruna gelmişsinizdir. Anneanne ve babaannelerin tarhana kokan ellerinde özenle yapılan bu lezzet, evinizde suyla buluştuğunda benzersiz bir şöleni anımsatır. Ancak bu yapımı kolay gözüken çorbanın pişirilmesinde ve tüketilmesinde püf noktaları olduğunu belirtmemiz gerekir.

UNLA TERBİYE YAPMAYIN

Çorbaları pişirirken yağda unu kavurup terbiye yapmak, biraz da içine yumurta eklemek geleneksel bir mutfak alışkanlığımızdır. Ancak günümüzde yağda kavurma ve kızartma işlemlerinden mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır.

ÖĞLE SAATLERİNDE TÜKETİN

Tarhana çorbası, kendiliğinden unlu bir çorbadır. Yüksek miktarda B vitamini içerir ve kaliteli bir karbonhidrat kaynağıdır. Dolayısıyla tarhana çorbası gönül rahatlığıyla içilebilir. Çünkü oldukça sağlıklı ve doğaldır. Ancak akşam yemeği yerine öğle yemeği saatlerinde tüketmekte fayda vardır. Çünkü çorbadan alınan karbonhidrat gün içerisinde enerji olarak harcanır. Akşam saatlerinde daha az enerji harcandığı için kilo alımını tetikleyebilir.

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