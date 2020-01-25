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Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Deprem uzmanları Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen Elazığ depreminin fay hattında kırılmalara ve enerji boşalmalarına neden olabileceği ile ilgili değerlendirmeler yapıyor. Peki AFAD'ın hazırladığı Türkiye deprem haritasında Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın tam yeri AFAD'ın hazırladığı Türkiye Deprem Haritası'nda ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Türkiye dün akşam merkez üssü Elazığ olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzun süredir deprem biriktirdiğini belirtti. Uzmanlar, bölgede artçı depremlerin 1 hafta boyunca sürebileceği ile ilgili de uyarılarda bulunuyor. Peki Doğu Anadolu Fay Hattı tam olarak nerelerden geçiyor? İşte Türkiye deprem haritasında Doğu Anadolu Fay Hattı'nın yeri...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Aşağıdaki deprem haritasından da görüleceği üzere Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen "Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi" başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

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Doğu Anadolu Fay Hattı Elazığ Depremi

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