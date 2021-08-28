Doğu Demirkol Bodrum'u kahkahaya boğdu

Kendi hayatından hikayeler anlattığı ‘DOĞU’ dizisinin il sezonunu tamamlayan komedyen, oyuncu Doğu Demirkol stand up gösterisiyle Türkiye’yi gezmeye devam ediyor. Yeni hikayelerle bezenmiş stand - up gösterisine Kuşadası ve Çeşme’den sonra Bodrum Antik Tiyatro’da devam etti.

Sahneye çıkar çıkmaz gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Demirkol, anlattığı birbirinden komik hikayeleriyle kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



İki saat boyunca anlattığı hikayelerle sevenlerini kahkahaya boğan Doğu Demirkol, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

