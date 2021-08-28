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Doğu Demirkol Bodrum'u kahkahaya boğdu

28.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde önceki akşam, komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol Stand-up gösterisiyle sevenleriyle buluştu.

Doğu Demirkol Bodrum'u kahkahaya boğdu

Kendi hayatından hikayeler anlattığı ‘DOĞU’ dizisinin il sezonunu tamamlayan komedyen, oyuncu Doğu Demirkol stand up gösterisiyle Türkiye’yi gezmeye devam ediyor. Yeni hikayelerle bezenmiş stand - up gösterisine Kuşadası ve Çeşme’den sonra Bodrum Antik Tiyatro’da devam etti.

Doğu Demirkol (3)

Sahneye çıkar çıkmaz gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Demirkol, anlattığı birbirinden komik hikayeleriyle kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Doğu Demirkol (2)

İki saat boyunca anlattığı hikayelerle sevenlerini kahkahaya boğan Doğu Demirkol, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

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Bodrum Doğu Demirkol
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