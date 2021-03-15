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Doğu Demirkol'dan yeni dizi! Afişi görücüye çıktı

15.03.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Doğu Demirkol'dan yeni dizi! Afişi görücüye çıktı

Komedyen olmak isteyen bir gencin hikayesini gözler önüne serecek olan dizinin afişi bugün izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Doğu Demirkol’un Murat Özsoy ile kaleme aldığı ‘Doğu’ projesinde Demirkol, hem yönetmen koltuğunda hem de başrolde. Merakla beklenen dizi hem BluTV’de hem de yayın ortağı olan Vodafone TV’de yayınlanacak.

Üniversitede istemediği bir bölümde yıllarca dirsek çürütürken hayatının hangi yöne gideceğinden habersiz olan Doğu’nun hayallerinin peşinden gitme yolculuğunu anlatacak olan ‘Doğu’ dizisinin afişi ise bugün paylaşıldı.

BluTV_Doğu_Afiş

Yapımını BKM Mutfak’ın üstlendiği projede Doğu Demirkol’un yanı sıra Ege Kökenli, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Yağmur Gülveren ve Afra Karagöz bir araya geliyor.

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Doğu Demirkol
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