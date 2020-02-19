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Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah ilk kez el ele...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği dördüncü filmi "Bayi Toplantısı"nın, galası yapıldı. Filmde rol alan Doğu Demirkol galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katıldı. Demirkol açıklamalarıyla sevgilisini güldürdü.

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği dördüncü filmi "Bayi Toplantısı"nın, galası
Kanyon AVM'de gerçekleşti. ‘Bayi Toplantısı’ filminde rol alan Doğu Demirkol galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katıldı. Kameralar karşısına ilk kez el ele çıkan çift soruları yanıtladı.

Demirkol, ‘İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan sizin gördüğünüz tanıdığınız oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı değerlendiriyorum bakalım.’ sözleriyle esprili bir açıklama yaptı. Sevgilisinin açıklamalarının ardından Farah Zeynep Abdullah gülme krizine girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah, doğu demirkol,

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