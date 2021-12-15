Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Doğu Ekspresi koronavirüs molasını sona erdirdi! Tam 24 saatlik masalsı yolculuğun seferleri yeniden başladı

Doğu Ekspresi koronavirüs molasını sona erdirdi! Tam 24 saatlik masalsı yolculuğun seferleri yeniden başladı

15.12.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk devam ediyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta yolcular unutulmaz anlar yaşıyor.

Doğu Ekspresi koronavirüs molasını sona erdirdi! Tam 24 saatlik masalsı yolculuğun seferleri yeniden başladı

Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara’dan başlayıp Kars’ta sona eriyor. Kars’a Doğu Ekspresi ile gelen yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Ankara’ya geri dönüyor.

2

Kayseri’den geldiğini ifade eden Emre Ergün, “2-3 gündür Kars’tayız. Hep hayal ediyorduk Doğu Ekspresi’yle seyahat etmeyi, fırsat oldu. Keşke daha önce yapabilseydik. Herkese de tavsiye ediyoruz” dedi.

1

Doğu Ekspresi ile ilk kez yolculuk yapacağını belirten Fatoş Özçekener, “Heyecanlıyım, biran önce kalksın istiyorum. İnşallah güzel geçer diye umuyorum. Kendim araştırdım, hoşuma gitti” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA POPÜLER OLDU

3

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yerli ve yabancı gezginlerin de ilgisini çeken Doğu Ekspresi’ne pandemi nedeniyle uzun süre ara verilen Turistik Doğu Ekspresi de eklendi. Turistik Doğu Ekspresi ise bugün Ankara’dan hareket edecek. Özellikle gençler arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara’dan oluşuyor. Ara istasyonlarda birkaç dakika mola verilirken, ana istasyonlarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkıyor. Ankara’dan başlayıp Kars’ta son bulan yolculuk yaklaşık 24 saat sürüyor.

(İHA)

Efsane rota için tarihler verildi! Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başlıyorEfsane rota için tarihler verildi! Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptıSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptı
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Yeni şelale keşfedildi! Turizm faaliyetleri hızlandıYeni şelale keşfedildi! Turizm faaliyetleri hızlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Aralarında 46 yaş fark var! “Beni kandırmaya çalışmıyor”

Aralarında 46 yaş fark var! “Beni kandırmaya çalışmıyor”

“Zaman yolcusuyum” dedi! 2046 yılında 70 yaşındaki halini gördü

“Zaman yolcusuyum” dedi! 2046 yılında 70 yaşındaki halini gördü

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

2022 kehanetleriyle tüyler ürpertti

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.