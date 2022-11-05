Doğu Perinçek, "Kandil'e sesleniyoruz" diyerek konuştu: "Elinizdeki silahları bırakın kardeşlerim, Türkiye sizi kucaklamaya hazır"

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, partisinin Mardin'de düzenlenen 1. Olağan İl Kurultayı'nda kürsüye çıkarak söz aldı. Toplantıya Ethem Sancak da katılım gösterdi.
Buradaki konuşmasında Perinçek, "Herkese kucak açıyoruz. Herkesi birleştiriyoruz" dedi. "Nasıl bizim dinimizde tövbe var, Vatan Partisi'nde de tövbe var" ifadelerini kullanan Perinçek, konuşmasına "Yanlış yapanların buluşacağı, toplanacağı parti" sözleriyle devam etti.
Perinçek "Buradan sesleniyoruz, Kandil'e sesleniyoruz, Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine sesleniyoruz" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:
"Ellerinizdeki size Amerika'nın verdiği silahları bırakın. Kardeşinize kurşun sıkmayın."
Perinçek açıklamalarının devamında şöyle konuştu:
"Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim, bırakın, yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım. Kucaklaşalım, birleşelim."