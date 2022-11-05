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Doğu Perinçek, "Kandil'e sesleniyoruz" diyerek konuştu: "Elinizdeki silahları bırakın kardeşlerim, Türkiye sizi kucaklamaya hazır"

05.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Mardin'deki konuşmasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Konuşmasında "Herkese kucak açıyoruz" diyen Perinçek, Kandil'e seslenerek "Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları bırakın, yere atın kardeşlerim" ifadelerini kullandı. Perinçek ayrıca partisi için Yanlış yapanların buluşacağı, toplanacağı parti" diye konuştu.

Doğu Perinçek, "Kandil'e sesleniyoruz" diyerek konuştu: "Elinizdeki silahları bırakın kardeşlerim, Türkiye sizi kucaklamaya hazır"

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, partisinin Mardin'de düzenlenen 1. Olağan İl Kurultayı'nda kürsüye çıkarak söz aldı. Toplantıya Ethem Sancak da katılım gösterdi.

"VATAN PARTİSİ YANLIŞ YAPANLARIN TOPLANACAĞI PARTİ"

Buradaki konuşmasında Perinçek, "Herkese kucak açıyoruz. Herkesi birleştiriyoruz" dedi. "Nasıl bizim dinimizde tövbe var, Vatan Partisi'nde de tövbe var" ifadelerini kullanan Perinçek, konuşmasına "Yanlış yapanların buluşacağı, toplanacağı parti" sözleriyle devam etti.

Başlıksız-9

"KANDİL'E SESLENİYORUZ"

Perinçek "Buradan sesleniyoruz, Kandil'e sesleniyoruz, Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine sesleniyoruz" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Ellerinizdeki size Amerika'nın verdiği silahları bırakın. Kardeşinize kurşun sıkmayın."

"TÜRKİYE SİZİ KUCAKLAMAYA HAZIR"

Perinçek açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim, bırakın, yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım. Kucaklaşalım, birleşelim."

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