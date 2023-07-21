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Doğubayazıt nasıl yazılır? Doğubayazıt ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

20.07.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dil Kurumu tarafından bazı sözcüklerin doğru yazılışlarına yönelik olan güncel bilgilerin sunulduğu görülür. Buna bağlı olarak Doğubayazıt sözcüğünün eski ve yeni kullanımı hakkında araştırma yapıldığı söylenebilir. Birçok kişi tarafından nasıl yazılması gerektiği araştırılan bu sözcükle ilgili iki ayrı hususa değinilmelidir. Bunlardan ilki Doğubayazıt'ın ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiğini açıklar. Diğer husus ise Doğubayazıt kelimesinin 6. harfinin ne olması gerektiğiyle ilgilidir.

Ağrı'nın bir ilçesini temsil eden Doğubayazıt sözcüğünün yazılı dildeki doğru ve yanlış olan kullanımı pek çok kişi tarafından merak edilir. Çünkü bu özel ismin TDK tarafından doğru yazılışı değiştirilen kelimeler arasında yer aldığı bilinir. Bu nedenle Doğubayazıt yazımı hakkında açıklama yapılırken bu kelimenin ayrı mı bitişik mi yazıldığı ve hangi sesleri içerdiği belirtilmelidir. Böylelikle köklü bir geçmişi olan Ağrı ilçesini temsil eden Doğubayazıt sözcüğünün Türkçe yazım kurallarını ihlal etmeyen kullanımı öğrenilebilir.

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Doğubayazıt nasıl yazılır?

Ağrı iline bağlı olan ilçeler arasında yer alan Doğubayazıt'ın adının nasıl yazılması gerektiği pek çok kişi tarafından araştırılır. Çünkü bu sözcüğün ayrı mı bitişik olarak mı yazılması gerektiğinin yanı sıra hangi sesleri içerdiği de merak edilir. Bu nedenle ilk olarak Doğubayazıt sözcüğünün içerdiği 6. harfin e mi a mı olduğu hakkında açıklama yapılmalıdır.

TDK tarafından yapılan güncel açıklamalardan önce Doğubayazıt doğru yazılışının "e" sesi ile olduğu bilinir. Ancak yakın zamanda Türk Dil Kurumu'nun belli başlı sözcüklerin doğru yazılışları konusunda güncellemeye gittiği görülür. Bu nedenle Doğubayazıt TDK tarafından açıklanan güncel yazılışı ile bu sözcüğün yazılı dildeki hatalı kullanımı aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Doğubayazıt (doğru kullanım)
  • Doğubeyazıt (yanlış kullanım)
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Doğubayazıt ayrı mı yazılır?

Doğubayazıt sözcüğü Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğünde aratıldığı zaman bu ifadenin özel isim olduğu fark edilir. Nitekim Doğubayazıt, Türkiye'nin Ağrı iline bağlı olan meşhur ilçelerden biridir. Ağrı ilinin bir ilçesini temsil eden Doğubayazıt sözcüğünün doğru yazılışı incelendiği takdirde bu kelimenin 6. sesinin "e" harfi olmaması gerektiği görülür. Ancak söz edilen bu sözcüğün doğru yazılışına dair araştırılan hususlardan biri de bitişik mi ayrı olarak mı kullanıldığıyla ilişkilidir.

"Doğubayazıt bitişik mi yazılır?" diyerek araştırmalarına başlayan kişilere "evet" şeklinde yanıt sunulması gerekir. Nitekim bu sözcüğün yazılı dildeki kullanımına yönelik olarak yapılan değişiklik yalnızca "e" sesinin "a" harfine dönüştürülmesini içerir. Yani Doğubayazıt sözcüğü, içerdiği iki ayrı kelimenin arasında boşluk bırakılmayacak şekilde kullanılmalıdır.

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