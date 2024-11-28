Doğum günü partisi faciaya döndü! Doğum günü pastasının maytabının tavanı tutuşturması sonucunda yangın çıktı: 6 kişi yaralandı

MYNET|DIŞ HABERLER Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Pangrati bölgesinde bir gece kulübünde doğum günü kutlamaları sırasında facia yaşandı. TikTok'ta paylaşılan görüntülerde doğum günü pastasının üzerine konulan maytap tavanda asılı duran süsleri tutuşturdu. Panikleyen parti katılımcıları, alevlerin yayıldığını fark eder etmez kaçmak için adeta birbirlerini ezdi.

DIŞARI DOĞRU ATMAYA ÇALIŞTI

Barda çalışan biri olduğu düşünülen pastayı tutan kişinin daha fazla hasarı önlemek için pastayla birlikte dışarıya doğru koştuğu görüldü. Tavandaki süslemeler parti katılımcılarının üzerine doğru düşerken arka planda çığlık seslerinin yükseldiği duyuldu. Bar çalışanlarının alevleri söndürmeye çalışması üzerine bazı kişiler dehşetten kaçmak için barın camlarını kırmaya bile çalıştı. Olaya yetkililerin müdahale ettiği ifade edildi.