Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Doğum günü partisi faciaya döndü! Doğum günü pastasının maytabının tavanı tutuşturması sonucunda yangın çıktı: 6 kişi yaralandı

Doğum günü partisi faciaya döndü! Doğum günü pastasının maytabının tavanı tutuşturması sonucunda yangın çıktı: 6 kişi yaralandı

28.11.2024 16:32
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 16:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezindeki bir gece kulübünde doğum günü pastasının üzerindeki hava fişeklerin tutuşması sonucu çıkan yangında altı kişi yaralandı. Pangrati semtinde çıkan yangın kutlamaları kabusa çevirdi.

MYNET|DIŞ HABERLER Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Pangrati bölgesinde bir gece kulübünde doğum günü kutlamaları sırasında facia yaşandı. TikTok'ta paylaşılan görüntülerde doğum günü pastasının üzerine konulan maytap tavanda asılı duran süsleri tutuşturdu. Panikleyen parti katılımcıları, alevlerin yayıldığını fark eder etmez kaçmak için adeta birbirlerini ezdi.

233

DIŞARI DOĞRU ATMAYA ÇALIŞTI

12

Barda çalışan biri olduğu düşünülen pastayı tutan kişinin daha fazla hasarı önlemek için pastayla birlikte dışarıya doğru koştuğu görüldü. Tavandaki süslemeler parti katılımcılarının üzerine doğru düşerken arka planda çığlık seslerinin yükseldiği duyuldu. Bar çalışanlarının alevleri söndürmeye çalışması üzerine bazı kişiler dehşetten kaçmak için barın camlarını kırmaya bile çalıştı. Olaya yetkililerin müdahale ettiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir

Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş

Mahrem yerleri dahi dövmeli! Bakın annesinin tepkisi ne olmuş

 Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

 Genç sevgililerini öve öve bitiremedi! Yatak odası itirafı çok konuşuldu

Genç sevgililerini öve öve bitiremedi! Yatak odası itirafı çok konuşuldu

Aylardır kulağındaymış! Annesi görünce gözlerine inanamadı

Aylardır kulağındaymış! Annesi görünce gözlerine inanamadı

 Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu
Anahtar Kelimeler:
Atina Yunanistan
En Çok Okunan Trend Haberler
Limit yetersiz uyarısı aldı! Sepetini boşalttı

Limit yetersiz uyarısı aldı! Sepetini boşalttı

İstanbul Valiliği'nden belediyelere kreş yazısı!

İstanbul Valiliği'nden belediyelere kreş yazısı!

Kıyıya vurunca heyecan yarattı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kıyıya vurunca heyecan yarattı! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Flört sitesinden tanıştılar! Eşi için 692 bin TL ödeme yaptı

Flört sitesinden tanıştılar! Eşi için 692 bin TL ödeme yaptı

Uçakta zor anlar! "Bu çok çirkin"

Uçakta zor anlar! "Bu çok çirkin"

Sosyal medyadan tanıştı! İndirimli ameliyat canına mâl oldu

Sosyal medyadan tanıştı! İndirimli ameliyat canına mâl oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.