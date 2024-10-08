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  4. Ülke bu cinayeti konuşuyor! Göreve başlayalı sadece 6 gün olmuştu... Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Ülke bu cinayeti konuşuyor! Göreve başlayalı sadece 6 gün olmuştu... Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 09:23
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Meksika’nın Chilpancingo şehrinde vahşice bir cinayet işlendi. 6 gün önce göreve başlayan belediye başkanı Alejandro Arcos, başı kesilerek öldürüldü ve kesik başı bir arabanın tavanında sergilendi. Korkunç cinayetin karteller tarafından işlendiği ifade edilirken Arcos'un kesik kafası arabanın tavanına vücudunun geri kalanı ise aracın yolcu koltuğunda bırakıldı.

Ülke bu cinayeti konuşuyor! Göreve başlayalı sadece 6 gün olmuştu... Belediye başkanının kafası kesilip arabanın üstüne koyuldu

MYNET|DIŞ HABERLER 43 yaşındaki Chilpancingo Belediye Başkanı Alejandro Arcos, Haziran ayında seçilmiş ve göreve henüz geçen Salı günü başlamıştı. Göreve başlamasının üzerinden henüz 6 gün geçen belediye başkanı görev sürecini kasırga felaketinden etkilenenlere destek sağlamak için çalışarak geçirmişti. Arcos, Meksika'da karteller tarafından işlenen cinayatte korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

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BİRKAÇ SAAT ÖNCE HALKLA GÖRÜŞMESİNİ PAYLAŞTI

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Meksika'da kan donduran cinayetten sadece birkaç saat önce Arcos, Facebook'ta paylaştığı fotoğraflarda, yerel halkla konuştuğu görülüyordu. Saatler sonra ise Arcos'un kesik başının bir arabanın tavanında sergilendiği ve kartellerin cinayeti işlediği ifade edildi. Üç gün önce de aynı belediye meclisinin sekreteri öldürülmüştü.

CİNAYET KABUL EDİLDİ

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Guerrero eyalet valisi Evelyn Salgado, cinayeti sert bir dille kınayarak, "Onun kaybı tüm Guerrero toplumunu üzdü ve hepimizi öfkeyle doldurdu." ifadelerini kullandı.
Arcos'un PRI partisinin lideri Alejandro Moreno, "İktidara geleli daha bir hafta bile olmamıştı.Toplumları için ilerleme arayan genç ve dürüst yetkililerdi. Başsağlığı ve dayanışma dileklerimiz ailelerine gidiyor" dedi.

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