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  4. Tam 75 kilo verdi! Aynada kendisini görünce tanıyamadı: Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı... "Bu ben miyim?"

Tam 75 kilo verdi! Aynada kendisini görünce tanıyamadı: Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı... "Bu ben miyim?"

08.11.2024 09:33
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.11.2024 09:33
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TikTok'ta "ellie_and_thetwins" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 75 kilo verdikten sonraki değişim sürecini paylaşınca sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Kilo verdikten sonra ilk kez alışverişe çıkan kadın kıyafetleri denedikten sonra kabinde gözyaşlarına hakim olamadı ve "Bu ben miyim?" diye sordu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada "ellie_and_thetwins" kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kilo verme sürecini takipçileriyle paylaştı. 1 yıl içinde tam 75 kilo veren kadın hayalindeki vücuda kavuştuğunda yeni kıyafetler almak için alışverişe çıktı.

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Kabinde kendisini yeni kıyafetleri içinde gören kadın o kadar duygulandı ki bir anda almaya başlayarak mağazayı terk etti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mükemmel bir azim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Ben 3 kiloyu veremiyorum helal olsun" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Azmin sonu zafer" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kilo verme
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