Tam 75 kilo verdi! Aynada kendisini görünce tanıyamadı: Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı... "Bu ben miyim?"

Sosyal medyada "ellie_and_thetwins" kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kilo verme sürecini takipçileriyle paylaştı. 1 yıl içinde tam 75 kilo veren kadın hayalindeki vücuda kavuştuğunda yeni kıyafetler almak için alışverişe çıktı.

Kabinde kendisini yeni kıyafetleri içinde gören kadın o kadar duygulandı ki bir anda almaya başlayarak mağazayı terk etti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mükemmel bir azim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Ben 3 kiloyu veremiyorum helal olsun" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Azmin sonu zafer" yorumunda bulundu.