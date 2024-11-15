Tuhaf sesler duyduğunu söyleyen 8 yaşındaki çocuğun kulağından kene çıktı! "Gördüklerime inanamadım"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Taichung kentinde 8 yaşındaki bir çocuk kulaklarında sık sık çınlama ve garip sesler hissediyordu. Ailesi ilk başta çocuğun banyo yaparken kulağına su kaçabileceğini düşündü. Temizlemek için pamuklu kulak temizleme çubuğu kullanılmasına rağmen semptomları değişmedi. Çocuğun ateşinin çıkması üzerine aile orta kulak iltihabından şüphelenerek onu doktora götürdü.

Kulak, burun, boğaz doktoru çocuğun kulağında ilginç bir şey keşfetti. Çocuğun kulağında kanla beslenen ve çok sayıda yumurta üreten sekiz bacaklı bir kene olduğu ortaya çıktı. Çocuk zamanında tedavi edildikten sonra tamamen iyileşti.