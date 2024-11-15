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  4. Tuhaf sesler duyduğunu söyleyen 8 yaşındaki çocuğun kulağından kene çıktı! "Gördüklerime inanamadım"

Tuhaf sesler duyduğunu söyleyen 8 yaşındaki çocuğun kulağından kene çıktı! "Gördüklerime inanamadım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 12:12
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8 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuk tuhaf sesler duyduğunu söyledikten sonra ailesi tarafından doktora götürüldü. Doktorlar yapılan incelemelerinde 8 yaşındaki çocuğun kulağında yabancı bir nesnenin varlığını fark etti. Cerrahi müdahalenin sonrasında doktorlar 8 yaşındaki çocuğun kulağından bir kene çıkarttı.

Tuhaf sesler duyduğunu söyleyen 8 yaşındaki çocuğun kulağından kene çıktı! "Gördüklerime inanamadım"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayvan'ın Taichung kentinde 8 yaşındaki bir çocuk kulaklarında sık sık çınlama ve garip sesler hissediyordu. Ailesi ilk başta çocuğun banyo yaparken kulağına su kaçabileceğini düşündü. Temizlemek için pamuklu kulak temizleme çubuğu kullanılmasına rağmen semptomları değişmedi. Çocuğun ateşinin çıkması üzerine aile orta kulak iltihabından şüphelenerek onu doktora götürdü.

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Kulak, burun, boğaz doktoru çocuğun kulağında ilginç bir şey keşfetti. Çocuğun kulağında kanla beslenen ve çok sayıda yumurta üreten sekiz bacaklı bir kene olduğu ortaya çıktı. Çocuk zamanında tedavi edildikten sonra tamamen iyileşti.

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