Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! Tepki gösteren de vardı, takdir eden de: "63 yaşındayım genç erkeklerle sevgili oluyorum"

63 yaşındaki moda tutkunu Cindy Gallop, New York'ta bir proje üzerinde çalışırken genç erkeklerle flört etmeye başladı. Kendi yaşındaki erkeklerin aksine, genç erkeklerin 'çok fazla dayanıklılığa' sahip olduğunu dile getiren Gallop, "Bekardım ve ilişki yaşamak istemiyordum. Kendimi biraz daha tanımaya ihtiyacım olduğunu fark ettim ve yeni bir deneyim yaşamak istedim. Genç erkekler aklımın ucundan bile geçmezdi" ifadelerini kullandı.

StyleLikeU'ya verdiği röportajda cesurca bir itirafta bulunan Gallop, "Seni cinsel olarak çekici ve arzulanır kılan şey sensin. Hayatını yaşa. Vücudunun nasıl göründüğünü umursama" dedi.