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    4. İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak biliniyor! Mahrem bölgeleri dahil vücudunun her yeri dövmelerle kaplı... Annesinin tepkisini anlattı

    İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak biliniyor! Mahrem bölgeleri dahil vücudunun her yeri dövmelerle kaplı... Annesinin tepkisini anlattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 11:06
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    İngiltere'nin en dövmeli kadını Becky Holt cinsel organına dövme yaptırdığı anları paylaştıktan sonra sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Sosyal medyadan yapılan eleştirilerin aksine Holt ailesi ve arkadaşlarının mürekkeplerini desteklediğini söyledi.

    'İngiltere'nin en dövmeli kadını' olarak anılan 36 yaşında Becky Holt, sosyal medyadan mürekkeplerini gösteren paylaşımlar yapınca kısa sürede ünlendi. Vücudunun yüzde 95'i mürekkeple kaplı olan Holt, geçtiğimiz yıllarca cinsel organına dövme yaptırırken çekilen bir videosunu paylaşmıştı. Sosyal medyadan kendisine yapılan olumsuz eleştirilere kulak asmadığını dile getiren Holt, ailesi ve arkadaşlarının kararlarını desteklediğini söyledi.

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    Sevdiği insanların dövmeleriyle barışık olduğunu dile getiren Holt, "Gerçekten rahatsız değiller. Sanırım nasıl biri olduğumu biliyorlar. Vajinamı mürekkeplendirmeye karar verdiğimde ailem ve arkadaşlarım oldukça şaşırdılar. Bütün seans boyunca oturduğuma inanamadılar. Bunu yaptığıma inanamıyorlar. Acı korkunçtu. Dört gün sonra normale dönmeye başladı" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    dövme
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