İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak biliniyor! Mahrem bölgeleri dahil vücudunun her yeri dövmelerle kaplı... Annesinin tepkisini anlattı

'İngiltere'nin en dövmeli kadını' olarak anılan 36 yaşında Becky Holt, sosyal medyadan mürekkeplerini gösteren paylaşımlar yapınca kısa sürede ünlendi. Vücudunun yüzde 95'i mürekkeple kaplı olan Holt, geçtiğimiz yıllarca cinsel organına dövme yaptırırken çekilen bir videosunu paylaşmıştı. Sosyal medyadan kendisine yapılan olumsuz eleştirilere kulak asmadığını dile getiren Holt, ailesi ve arkadaşlarının kararlarını desteklediğini söyledi.

Sevdiği insanların dövmeleriyle barışık olduğunu dile getiren Holt, "Gerçekten rahatsız değiller. Sanırım nasıl biri olduğumu biliyorlar. Vajinamı mürekkeplendirmeye karar verdiğimde ailem ve arkadaşlarım oldukça şaşırdılar. Bütün seans boyunca oturduğuma inanamadılar. Bunu yaptığıma inanamıyorlar. Acı korkunçtu. Dört gün sonra normale dönmeye başladı" diye konuştu.