Doğum günü pastası başına iş açtı... Pastanın renkleri ve üzerindeki simge terör örgütünün logosu sanıldı! Yasemin Sakallıoğlu eleştirilerin hedefi oldu

Komedi videolarıyla tanınan, ardından bazı dizi ve film projeleriyle ekranlara gelen Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Son olarak doğum gününü kutlayan Yasemin Sakallıoğlu doğum günü pastasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sakallıoğlu, doğum günü pastasıyla poz vererek: "Hoş geldin 36... Dileğim başardıklarıma sevinebilmek. Övgüleri hak ettiğime inanmak. Dileğim kendimle ilgili iyi hissettiğim an içimde bana tersini söyleyen her sese 'senin değil benim sözüm geçerli' diyebilmek. Dileğim kendimi hırpalamadan da sevilebileceğime inanmak." notunu düştü.

RENKLERİ VE ÜZERİNDEKİ SİMGE OLAY OLDU

Sakallıoğlu'nun doğum günü pastasındaki yeşil-kırmızı tonları ve yıldız simgesi

terör örgütünün logosu sanıldı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Yasemin Sakallıoğlu ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Sakallıoğlu, gelen yorumlar üzerine sessizliğini bozarak "Merhaba bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim, eşim de beni kendimi 'star' gibi hissedeyim diye beni 'pembe starım' diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar. Ama dün akşamdan beri ne doğduğum günden bir şey anladım ne de pastadan. Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim. Umarım girdiğim gibi devam etmez" dedi.

Sakallıoğlu ayrıca eşi Burak Yırtar'ın pastacı ile mesajlaşmasını da yayınladı.







