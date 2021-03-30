Doğum gününü çıplak kutlayan Demi Rose yine soyundu

Tam adı Demi Rose Mawby olan model ve sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde 26 yaşına bastı. Doğum gününe özel çıplak bir fotoğraf paylaşan Demi Rose, geleneği bozmayarak bu sefer beyaz sutyenli fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı.

Birmingham doğumlu güzel model, son fotoğrafıyla yine göz doldurdu. Covid-19 pandemisiyle birlikte artan dijital satışlarla birlikte Demi Rose’un markalarla iş birliği daha da arttı. İç çamaşırı ve giyim markalarıyla ortak iş birliği yapan Demi Rose, son günlerde reklamlı gönderi sayısı bir hayli arttı.



