Doğum için gün sayan Cansu Tosun’un karnı burnunda! Cansu Tosun kimdir? Kaç yaşında?

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun bu günlerde bebek heyecanı yaşıyor. Cansu Tosun’un Instagram hesabından paylaştığı hamilelik pozları takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Cansu Tosun’un hamilelik fotoğraflarından sonra oyuncu ve eşi hakkında bilgi almak isteyenler “Cansu Tosun kiminle evli, Cansu Tosun kaç kilo aldı” sorularına cevap bulmaya çalıştı.

“MARSEL BU HAFTA DOĞACAK”

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun bebek hazırlıklarına başladı. Karnın iyice büyüdüğü gözlenen Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ile Kuruçeşme’de yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Hamileliğinin son günlerini yaşayan Tosun, “Rahat ve güzel bir hamilelik geçiriyorum. Hiç zorlanmadım” ifadelerini kullandı. Oğulları Marsel’in kucaklarına almak için gün sayan çift “Oğlumuz Marsel bu hafta doğacak” dedi.

CANSU TOSUN KİMDİR?

Tam adı Cansu Dicle Tosun olan başarılı oyuncu 26 Ocak 1988 yılında Almanya’da doğdu. 1.64 m boyunda ve 53 kilo olan Cansu Tosun Kova burcudur. Babası Nünberg şehrinde postane yöneticisi olan ve annesi mağazada çalışan Cansu Tosun, 13 yıl boyunca Alman Operasında bale eğitimi aldı. Lisedeki bale eğitimden sonra yüksek okul eğitimi için caz ve hip-hop türüne yöneldi. Almanya’da birçok marka için fotomodellik yapan Cansu Tosun’a menajeri Şebnem Özberk ile tanıştığında Türkiye’de oyunculuk kapıları açıldı.

2010 yılında İstanbul’a yerleşen Cansu Tosun, oyunculuk için Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak ekibinden dersler aldı. 3. Mota Okulu’nda Ümit Çırak’ın öğrencisi olan Cansu Tosun, 2011 yılında TRT 1 ekranlarına gelen Küçük Hanımefendi dizisiyle ekranlara merhaba dedi. 2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakterine hayat verdi. 2013 yılında yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı ve Refik Halit Karay’ın Bugünün Saraylısı adlı romanından uyarlanan aynı adlı dizide Serhat Teoman, Selçuk Yöntem, Nazan Kesal ve Ali Ersan Duru ile başrolde oynadı. 2013 yılında başrollerde Keremcem'in oynadığı İksir: Dedemin Sırrı adı sinema filminde oynayarak beyaz perdeye geçti.

Cansu Tosun’un film ve dizileri arasında; Familya, Bir Deli Sevda ve Mehmetçik Kut’ül Amare yerini aldı.

