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    4. Doğum için hastaneye gitmişti! Yetişemeyen kadın hastane kapısının önünde ayakta doğum yaptı... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

    Doğum için hastaneye gitmişti! Yetişemeyen kadın hastane kapısının önünde ayakta doğum yaptı... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

    22.12.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bir kapı önü kamerasına yansıyan görüntülerde anne adayının sokak ortasında doğum yaptığı anlar yer aldı. Genç kadın doğumunun başlaması üzerine apar topar hastaneye geldi. Ancak daha fazla dayanamayan kadın hastane kapısının önünde ayakta doğum yaptı. O anlarda genç kadının yardımına bir ebe koştu.

    Doğum için hastaneye gitmişti! Yetişemeyen kadın hastane kapısının önünde ayakta doğum yaptı... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde doğum için eşiyle birlikte hastaneye giden bir kadın hastane kapısının önünde sokakta doğum yaptı. O anlarda eşinin elini sımsıkı tutan kadına hastanede çalışan bir ebe destek oldu.

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    Hastane kapısının önünde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kadın ayakta bacaklarını iki yana açmış şekilde dururken doğum gerçekleştirildi.

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    Doğum tamamlandıktan sonra ebe yeni doğan bebeği annesini kucağına verdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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    Amerika doğum ebe
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