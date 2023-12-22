Doğum için hastaneye gitmişti! Yetişemeyen kadın hastane kapısının önünde ayakta doğum yaptı... O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde doğum için eşiyle birlikte hastaneye giden bir kadın hastane kapısının önünde sokakta doğum yaptı. O anlarda eşinin elini sımsıkı tutan kadına hastanede çalışan bir ebe destek oldu.

Hastane kapısının önünde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kadın ayakta bacaklarını iki yana açmış şekilde dururken doğum gerçekleştirildi.

Doğum tamamlandıktan sonra ebe yeni doğan bebeği annesini kucağına verdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.