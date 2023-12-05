Sosyal medyadan herkesin tabu olarak gördüğü o konuya açıklık getirdi! "Amacı cinsellik olan erkeği nasıl tanırsın?" sorusuna cevap verdi

Sosyal medyada ikili ilişkilere yönelik olarak hem kadınlara hem de erkeklere verilen tüyoların videoları gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak psikolojik danışman Dilzar Yurtdaş, kadınların kendisine en çok yönelttiği sorular üzerine "Amacı cinsellik olan erkeği nasıl tanırsın?" konusunu anlattı. Yurtdaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

KULLANICILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Yurtdaş, "İlişkiye başlamak için sabırsız ve heyecanlıdır. Konuşmaya yeni başlamanıza rağmen evlilikten söz eder. İlişkide ciddi olduğuna sizi inandırmaya çalışır aşırı ilgi gösterir. Cinsel konulardan şakayla karışık söz eder. Cinsel mesajlarına veya isteklerine tepki gösterdiğinizde ilgisizleşir ve aniden ortadan kaybolur" dedi.







