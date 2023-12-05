Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyadan herkesin tabu olarak gördüğü o konuya açıklık getirdi! "Amacı cinsellik olan erkeği nasıl tanırsın?" sorusuna cevap verdi

    Sosyal medyadan herkesin tabu olarak gördüğü o konuya açıklık getirdi! "Amacı cinsellik olan erkeği nasıl tanırsın?" sorusuna cevap verdi

    05.12.2023 13:33 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Psikolojik danışman Dilzar Yurtdaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda toplumsal tabulardan biri olan cinsellik konusunda değinince kullanıcıların ilgisini çekti. Son dönemde ikili ilişkilerindeki sorunlara yönelik paylaşımlar yapan Yurtdaş bu kez, "Amacı cinsellik olan erkeği nasıl tanırsın?" sorusunun cevabını verdi.

    Sosyal medyada ikili ilişkilere yönelik olarak hem kadınlara hem de erkeklere verilen tüyoların videoları gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak psikolojik danışman Dilzar Yurtdaş, kadınların kendisine en çok yönelttiği sorular üzerine "Amacı cinsellik olan erkeği nasıl tanırsın?" konusunu anlattı. Yurtdaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

    KULLANICILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Yurtdaş, "İlişkiye başlamak için sabırsız ve heyecanlıdır. Konuşmaya yeni başlamanıza rağmen evlilikten söz eder. İlişkide ciddi olduğuna sizi inandırmaya çalışır aşırı ilgi gösterir. Cinsel konulardan şakayla karışık söz eder. Cinsel mesajlarına veya isteklerine tepki gösterdiğinizde ilgisizleşir ve aniden ortadan kaybolur" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

    Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

     28 yaşında sünnet oldu! "Pişmanım" diyince olay oldu

    28 yaşında sünnet oldu! "Pişmanım" diyince olay oldu

     Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

    Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

     Ukraynalı kadından Türk erkeklerine tüyo! Gündem oldu

    Ukraynalı kadından Türk erkeklerine tüyo! Gündem oldu

     İnternetten sperm satın alıp hamile kaldı

    İnternetten sperm satın alıp hamile kaldı


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Ona kış bir türlü gelmedi! Kalıbı dar bikinisiyle şov yaptıOna kış bir türlü gelmedi! Kalıbı dar bikinisiyle şov yaptı
    Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Ağlayarak anlattıCinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Ağlayarak anlattı
    Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Cinsellik ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

    Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı

    Bakan Yerlikaya'dan fenomenler ve fon vurgunuyla ilgili net mesaj

    Bakan Yerlikaya'dan fenomenler ve fon vurgunuyla ilgili net mesaj

    Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

    Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

    Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

    Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

    Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Ağlayarak anlattı

    Cinsiyet değiştirme ameliyatından pişman oldu! Ağlayarak anlattı

    Ona kış bir türlü gelmedi! Kalıbı dar bikinisiyle şov yaptı

    Ona kış bir türlü gelmedi! Kalıbı dar bikinisiyle şov yaptı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

    Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

    Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

    Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

    Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

    Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

    Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

    Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

    Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

    Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.