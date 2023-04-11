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  4. Şoke edici görüntüler! Amerika Birleşik Devletleri’nde evsiz bir kadın sokak ortasında doğum yaptı

Şoke edici görüntüler! Amerika Birleşik Devletleri’nde evsiz bir kadın sokak ortasında doğum yaptı

11.04.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco eyaletinde yaşanan bir olaya herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan evsiz bir kadın sokak ortasında doğum yaptı. Doğum anları anbean kameralara yansırken çevredekiler genç kadına yardımcı olmaya çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco eyaletindeki Tenderloin bölgesindeki Geray Sokak’ta ismi açıklanmayan evsiz bir kadın doğum yaptı. Pantolonunu indirerek kaldırımda yan yatan kadının doğum yaptığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BEZ PARÇASINA SARARAK KUCAĞINA ALDI

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Doğum yapan evsiz kadının yanına gelerek yardımcı olmaya çalışan bir adamın videoda kadına “Sakin ol şimdi ambulans gelecek” dediği duyuldu. Ambulansın gelmesinden önce kaldırımda bebeğini doğuran kadın bebeği bir kumaş parçasına sararak kucağına aldı.

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San Francisco’da yaşanan olayın sonrasında yetkililer yaptığı açıklamada genç kadının gizlilik gereğince adının gizlendiğini ancak olayın doğru olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin durumunun iyi ve stabil olduğu belirtildi.

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Amerika evsizler doğum

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