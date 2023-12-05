Yunan fenomen Türk esnafını tek tek gezdi! Ürünlerinin Yunanistan'a ait olduğuna ikna etmeye çalıştı... "Ayranaki, loukoumaki, midia..."

Dubai'de 90 ülkenin kültürünü bir araya getiren Global Village'e giden Yunan fenomen Alexandra Preher, alanda Yunanistan'a ait ürünleri bulamayınca çareyi tek tek Türk esnaflarını gezmekte buldu. Türk esnafının yemeklerinin olduğu alan giden fenomen 'Komşu bak Türkiye. Yunanistan'ın yemeklerine benzer olduğu için komşuma gidiyorum' diyerek o anları paylaştı.

HEPSİNİ TEK TEK GEZDİ

İlk olarak soluğu bir baklava tezgahında alan Preher sonrasında midye, lokum ve ayran satılan bölümlere de gitti. Tüm ürünlerin Yunanca isimlerini söyleyen kadının Türk esnafını ikna etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem yarattı. O anlar binlerce izlenmeye ulaşırken yorum yağmuruna da tutuldu.