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    4. Yunan fenomen Türk esnafını tek tek gezdi! Ürünlerinin Yunanistan'a ait olduğuna ikna etmeye çalıştı... "Ayranaki, loukoumaki, midia..."

    Yunan fenomen Türk esnafını tek tek gezdi! Ürünlerinin Yunanistan'a ait olduğuna ikna etmeye çalıştı... "Ayranaki, loukoumaki, midia..."

    05.12.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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    Yunan fenomen Alexandra Preher'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Dubai'de 90 ülkenin kültürünü tek bir yerde birleştiren 'Global Village' bölgesinde video çeken Preher, Türk esnaflarının yanına giderek sattıkları ürünlerin Yunanistan'a ait olduğuna ikna etmeye çalıştı. Ortaya bir hayli ilginç görüntüler çıktı.

    Dubai'de 90 ülkenin kültürünü bir araya getiren Global Village'e giden Yunan fenomen Alexandra Preher, alanda Yunanistan'a ait ürünleri bulamayınca çareyi tek tek Türk esnaflarını gezmekte buldu. Türk esnafının yemeklerinin olduğu alan giden fenomen 'Komşu bak Türkiye. Yunanistan'ın yemeklerine benzer olduğu için komşuma gidiyorum' diyerek o anları paylaştı.

    HEPSİNİ TEK TEK GEZDİ

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    İlk olarak soluğu bir baklava tezgahında alan Preher sonrasında midye, lokum ve ayran satılan bölümlere de gitti. Tüm ürünlerin Yunanca isimlerini söyleyen kadının Türk esnafını ikna etmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem yarattı. O anlar binlerce izlenmeye ulaşırken yorum yağmuruna da tutuldu.

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    sosyal medya Dubai
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