Çevrelerindekilere aldırış etmeyen çift parkın ortasında cinsel ilişkiye girdi! Görüntüler tepkilere neden oldu

Kolombiya'nın Medellin kentinin hemen güneyinde yer alan Itagui'de ismi açıklanmayan bir çift, güpegündüz kalabalık bir parkta cinsel ilişkiye girdi. Obrero Park'ta çekilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde beton bir bankın yanında duran çift yanlarından geçenlere aldırış etmeden yakınlaşmalarına devam etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar iğrenç bir durum" yorumunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu insanların değil ancak hayvansal dürtülerin hareketi olabilir" yorumunu yaptı.