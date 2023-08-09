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  4. Doğum kilolarından kurtulan Hazal Kaya o sözlere sert çıktı! 'Lütfen kadınlara şunu demeyin'

Doğum kilolarından kurtulan Hazal Kaya o sözlere sert çıktı! 'Lütfen kadınlara şunu demeyin'

09.08.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hazal Kaya doğum kilolarını hızla verdi. Kadınlara dayatılan güzellik algısı üzerine serzenişte bulunan Kaya, "Lütfen kadınlara şunu demeyin!" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ve meslektaşı Selahattin Paşalı, Melike Şahin'in konserinde görüntülendi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, "Melike benim çok yakın arkadaşım. Onu dinlemeye geldim. Doğumdan sonra ilk defa çıkıyorum dışarı." deyince olanlar oldu.

HAZAL KAYA'DAN KADINLARA DAYATILAN GÜZELLİK ALGISINA TEPKİ!

"Doğum kilolarını çabuk vermişsiniz" diyen kişiler olduğunu belirten Hazal Kaya, "Lütfen kadınlara şunu demeyin. Herkes istediği gibi görünebilir. Ben biraz da proje için zayıflamaya özen gösterdim yoksa inanın umurumda bile olmazdı kilo almak" ifadeleri ile kadınlara dayatılan güzellik algısına tepki gösterdi.

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Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında evlenen ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğulları Fikret Ali'nin ardından ikinci çocuğu Süreyya Leyla'yı kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu kızını ilk kez kızını takipçileriyle paylaşmıştı.

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